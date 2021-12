La respuesta de Australia para el papá de Djokovic y la vacunación obligatoria: “No es chantaje; es proteger a la comunidad”

El tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, no está siendo “chantajeado” por los organizadores del Abierto de Australia, aseveró un alto responsable del gobierno de este país, que de esa manera respondió las acusaciones del papá de Nole e insistió en la exigencia de que los participantes del primer Grand Slam de la temporada estén vacunados contra el Covid-19.

Martin Pakula, ministro de Deporte del estado de Victoria (cuya capital es Melbourne, ciudad en la que se realiza en enero el Abierto de Australia), dijo que quiere ver al serbio defender su título en el torneo aussie, pero que los jugadores son responsables ante la comunidad que los recibirá.

Dijana y Srdjan, madre y padre de Novak Djokovic, el tenista número 1 del ranking. AFP - Archivo

“Y por eso le estamos pidiendo a las estrellas internacionales del tenis cumplir los mismos requisitos (de vacunación) que los victorianos”, agregó Pakula.

Djokovic, ganador de 20 trofeos de Grand Slam, aspira a ganar en Melbourne su 21 título grande, con el que superaría la línea del suizo Roger Federer y del español Rafael Nadal, pero hasta el momento se negó a decir si está vacunado contra el coronavirus.

Ante esa situación, el padre del tenista balcánico, Srdjan Djokovic, declaró en la televisión serbia que probablemente Novak no participará en el torneo “bajo estas condiciones, con el chantaje” por la vacunación.

El Rod Laver Arena, en Melbourne, el escenario central del Abierto de Australia. AP

Pakula replicó que “no es chantaje, es asegurarse que la comunidad de Victoria esté protegida” . Y añadió, siempre en la cadena australiana ABC: “Si eres un tenista internacional o un deportista de cualquier tipo de visita en el país, se te dará la bienvenida en función de tu responsabilidad con la comunidad. Y por eso pedimos a las estrellas internacionales del tenis que cumplan con los mismos requisitos que los residentes de Victoria”.

El padre de Nole había sentenciado: “El hecho de vacunarnos o no corresponde al derecho personal de cada individuo. Nadie tiene el derecho de conocer esa intimidad, que está garantizada por la Constitución. Cada individuo tiene el derecho a decidir sobre su propia salud. Que Novak esté vacunado o no es un tema exclusivamente suyo. ¿Lo revelará? No lo creo. Tampoco sé cuál es su decisión, y si la supiese, no lo compartiría contigo ahora mismo. Tiene el derecho de decidir sobre sí mismo”.

Y agregó: “Que Novak aparezca allí o no dependerá de su postura: a él le gustaría de corazón poder jugar allí, porque es un deportista, y a nosotros también, pero b ajo estos chantajes y condiciones, lo más probable es que no”.

Djokovic tiene un vínculo especial con Melbourne: ganó el Australian Open nueve veces, la última este año. AFP

Para competir en el Abierto de Australia se les exigirá a los jugadores un certificado de vacunación, según confirmó Craig Tiley, el director del torneo. Tiley precisó que las autoridades del estado de Victoria sostienen la obligatoriedad de la vacuna.

El primer grande del año se disputará en el Melbourne Park desde el 17 de enero hasta el 30 de ese mes. Y allí Nole debería defender el título. Vale destacar que Djokovic conquistó el trofeo aussie en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021.