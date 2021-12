La tenista china Peng Shuai ahora desmintió sus supuestas denuncias de agresión sexual contra un ex funcionario del Partido Comunista

BEIJING - En un nuevo video difundido en las últimas horas, la tenista china Peng Shuai le dijo a un periódico de Singapur que ella nunca escribió el mensaje en el que acusaba a un exalto funcionario del Partido Comunista de agredirla sexualmente.

El diario Lianhe Zaobao publicó un video de Peng que asegura se grabó este domingo en Shanghai, en el que dice que se estuvo quedando la mayor parte del tiempo en su casa en Beijing, pero que era libre de ir y venir a su gusto.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, mantuvo una videoconferencia con la tenista china Peng Shuai. COI/Greg Martin - COI

“Primero que nada, quiero poner énfasis en algo que es muy importante. Nunca dije que escribí que alguien me agredió sexualmente. Tengo que enfatizar este punto de forma muy clara”, dijo Peng a un reportero del periódico.

El reportero no le preguntó cómo o por qué apareció esa extensa y detallada publicación el 2 de noviembre, o si su cuenta había sido hackeada.

El director de la WTA, Steve Simon, cuestionó la veracidad de la declaración vía correo electrónico. El mensaje únicamente aumentó su preocupación por la seguridad de Peng. Acerca de esa controversia, Peng dio una respuesta en la que ofrece una argumentación bastante confusa. “Ahora hay muchos malentendidos, pero no hubo una interpretación distorsionada -intentó explicar-. Le respondí al CEO de la WTA, el señor Simon, en chino y no puedo traducir del chino al inglés. Es el traductor. La versión china está escrita por mi. Pero no es diferente del que le escribí al señor Simon personalmente”.

Luego, cuando le consultaron si la aclaración que había escrito expresaba sus deseos afirmó: “Absolutamente”.

El periódico dijo que entrevistó a Peng en un evento de promoción de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que iniciarán el 4 de febrero. Fue grabada en las instalaciones de una base de observación de una competencia de esquí de estilo libre, a la que asistió junto con Yao Ming, ex estrella de la NBA y otras figuras del deporte chino.

Peng salió de la vista pública después de que la acusación en contra del ex viceprimer ministro Zhang Gaoli apareciera brevemente en su cuenta verificada de la red social Weibo, antes de que la publicación se eliminara rápidamente. Capturas de pantalla de la publicación fueron divulgadas en internet, generando una preocupación generalizada por la seguridad de Peng entre políticos, sus compañeros tenistas y la WTA, que anunció la cancelación de todos los eventos en China de forma indefinida.

Peng hizo una curiosa desmentida sobre su supuesta denuncia de ataque sexual

Después de la publicación, la tres veces olímpica y ex campeona de Wimbledon apareció a un costado de una cancha de tenis en Pekín, saludando y firmando pelotas gigantes de tenis para niños. La televisión estatal china divulgó una declaración en inglés en la que Peng se retracta de su acusación en contra de Zhang.

Para finalizar la breve entrevista, la periodista consultó a Peng, de 35 años, acerca de su ausencia en el circuito luego del incidente. “Todavía estamos en medio de una pandemia y no estoy compitiendo por el momento”, se excusó.