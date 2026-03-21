Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Miami Open 2026 continúa este sábado en el Hard Rock Stadium; juegan los argentinos Thiago Tirante, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry
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Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Miami, el segundo certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el cuarto en la femenina. Se disputan decenas de partidos, varios correspondientes a la segunda ronda y otros a la tercera. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca la aparición de tres argentinos: Thiago Tirante (81° del ranking ATP), Francisco Cerúndolo (19°) y Tomás Etcheverry (32°). Tirante y Cerúndolo juegan entre sí, mientras que Etcheverry se enfrenta al belga Zizou Bergs (45°). Además, se miden varios candidatos al título: Jannik Sinner (2°), Alexander Zverev (4°), Félix Auger-Aliassime (8°), Ben Shelton (9°), Daniil Medvedev (10°) y el campeón de la última edición, Jakub Mensik (13°).
El italiano choca con el bosnio Damir Dzumhur (76°); el alemán se cruza con el local Martin Damm Jr. (133°); y el canadiense juega contra el húngaro Marton Fucsovics (54°). El norteamericano se verá las caras con el kazajo Aleksandr Shevchenko (84°), el ruso hará lo propio con el japonés Rei Sakamoto (164°) y, por último, el checo que sueña con defender el trofeo, se enfrentará al australiano Adam Walton (85°).
En el campeonato de mujeres vuelven a jugar varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de cinco de las 10 integrantes del Top 10: Coco Gauff (4° del ranking WTA), Jessica Pegula (5°), Amanda Anisimova (6°), Victoria Mboko (9°) y Mirra Andreeva (10°). Gauff juega contra su compatriota Alycia Parks (105°); Pegula choca con la británica Francesca Jones (93°); Anisimova se cruza con la ucraniana Yuliia Starodubtseva (108°); Mboko con la rusa Anastasia Zakharova (74°) y Andreeva se verá las caras con la checa Marie Bouzková (32°).
Horarios de los partidos más destacados
- 12: Zizou Bergs vs. Tomás Etcheverry
- 13: Jessica Pegula vs. Francesca Jones
- No antes de las 13.10: Marton Fucsovics vs. Felix Auger-Aliassime
- No antes de las 14.10: Jannik Sinner vs. Damir Dzumhur
- No antes de las 14.20: Mirra Andreeva vs.Marie Bouzková
- No antes de las 14.20: Victoria Mboko vs. Anastasia Zakharova
- No antes de las 15.20: Daniil Medvedev vs. Rei Sakamoto
- No antes de las 15.30: Francisco Cerúndolo vs. Thiago Tirante
- No antes de las 15.30: Jakub Mensik vs. Adam Walton
- No antes de las 15.40: Amanda Anisimova vs. Yuliia Starodubtseva
- No antes de las 20: Ben Shelton vs. Aleksandr Shevchenko
- No antes de las 20: Coco Gauff vs. Alycia Parks
- No antes de las 21.30: Alexander Zverev vs. Martin Damm Jr.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
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Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026
El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami
Rama masculina
- Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos
- Roger Federer (Suiza) - Cinco
- Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres
- Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos
- Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno
Rama femenina
- Serena Williams (Estados Unidos) - Ocho títulos
- Steffi Graf (Alemania) - Cinco
- Venus Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia) - Tres
- Mónica Seles (Estados Unidos), Arantxa Sánchez Vicario (España), Martina Hingis (Suiza), Kim Clijsters (Bélgica) y Ashleigh Barty (Australia) - Dos
- Martina Navratilova (Estados Unidos), Chris Evert (Estados Unidos), Gabriela Sabatini (Argentina), Svetlana Kuznetsova (Rusia), Agnieszka Radwanska (Polonia), Johanna Konta (Reino Unido), Sloane Stephens (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia), Petra Kvitová (República Checa), Danielle Collins (Estados Unidos) y Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - Uno
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