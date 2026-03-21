Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Miami, el segundo certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el cuarto en la femenina. Se disputan decenas de partidos, varios correspondientes a la segunda ronda y otros a la tercera. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca la aparición de tres argentinos: Thiago Tirante (81° del ranking ATP), Francisco Cerúndolo (19°) y Tomás Etcheverry (32°). Tirante y Cerúndolo juegan entre sí, mientras que Etcheverry se enfrenta al belga Zizou Bergs (45°). Además, se miden varios candidatos al título: Jannik Sinner (2°), Alexander Zverev (4°), Félix Auger-Aliassime (8°), Ben Shelton (9°), Daniil Medvedev (10°) y el campeón de la última edición, Jakub Mensik (13°).

Francisco Cerúndolo se enfrentará a su compatriota Thiago Tirante con la ilusión de avanzar de ronda Elsa - Getty Images North America

El italiano choca con el bosnio Damir Dzumhur (76°); el alemán se cruza con el local Martin Damm Jr. (133°); y el canadiense juega contra el húngaro Marton Fucsovics (54°). El norteamericano se verá las caras con el kazajo Aleksandr Shevchenko (84°), el ruso hará lo propio con el japonés Rei Sakamoto (164°) y, por último, el checo que sueña con defender el trofeo, se enfrentará al australiano Adam Walton (85°).

En el campeonato de mujeres vuelven a jugar varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de cinco de las 10 integrantes del Top 10: Coco Gauff (4° del ranking WTA), Jessica Pegula (5°), Amanda Anisimova (6°), Victoria Mboko (9°) y Mirra Andreeva (10°). Gauff juega contra su compatriota Alycia Parks (105°); Pegula choca con la británica Francesca Jones (93°); Anisimova se cruza con la ucraniana Yuliia Starodubtseva (108°); Mboko con la rusa Anastasia Zakharova (74°) y Andreeva se verá las caras con la checa Marie Bouzková (32°).

Coco Gauff es local en el Miami Open y una de las grandes favoritas; buscará llegar hasta los partidos decisivos Dita Alangkara - AP

Horarios de los partidos más destacados

12 : Zizou Bergs vs. Tomás Etcheverry

: Zizou Bergs vs. Tomás Etcheverry 13 : Jessica Pegula vs. Francesca Jones

: Jessica Pegula vs. Francesca Jones No antes de las 13.10 : Marton Fucsovics vs. Felix Auger-Aliassime

: Marton Fucsovics vs. Felix Auger-Aliassime No antes de las 14.10 : Jannik Sinner vs. Damir Dzumhur

: Jannik Sinner vs. Damir Dzumhur No antes de las 14.20 : Mirra Andreeva vs.Marie Bouzková

: Mirra Andreeva vs.Marie Bouzková No antes de las 14.20 : Victoria Mboko vs. Anastasia Zakharova

: Victoria Mboko vs. Anastasia Zakharova No antes de las 15.20 : Daniil Medvedev vs. Rei Sakamoto

: Daniil Medvedev vs. Rei Sakamoto No antes de las 15.30 : Francisco Cerúndolo vs. Thiago Tirante

: Francisco Cerúndolo vs. Thiago Tirante No antes de las 15.30 : Jakub Mensik vs. Adam Walton

: Jakub Mensik vs. Adam Walton No antes de las 15.40 : Amanda Anisimova vs. Yuliia Starodubtseva

: Amanda Anisimova vs. Yuliia Starodubtseva No antes de las 20 : Ben Shelton vs. Aleksandr Shevchenko

: Ben Shelton vs. Aleksandr Shevchenko No antes de las 20 : Coco Gauff vs. Alycia Parks

: Coco Gauff vs. Alycia Parks No antes de las 21.30: Alexander Zverev vs. Martin Damm Jr.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026

El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Rama masculina

Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos

Roger Federer (Suiza) - Cinco

Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres

Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos

Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno

Rama femenina