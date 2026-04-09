Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este jueves 9 de abril continúa el Masters 1000 de Montecarlo que se disputa en el Principado de Mónaco sobre canchas de polvo de ladrillo con partidos correspondientes a la tercera ronda. Los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el Court Rainier III la actividad inicia a las 6 (hora argentina) con la aparición de uno de los favoritos, el alemán Alexander Zverev (3° del mundo), quien se mide con el belga Zizou Bergs. Luego, el checo Tomas Machac tratará de sorprender a Jannik Sinner (2°). A continuación, en el encuentro que mantendrá en vilo a los fanáticos del tenis argentino, Tomás Etcheverry se medirá con el N° 1 y gran candidato, Carlos Alcaraz. Le bajan el telón a la jornada, en esa cancha, el monegasco Valentín Vacherot y el polaco Hubert Hurkacz.

Jannik Sinner sale a la cancha este jueves, para intentar ir por más en el Principado de Mónaco VALERY HACHE - AFP

En el Court des Princes la jornada la abren el italiano Mateo Berrettini, quien juega por una wild card, y el brasileño João Fonseca. A continuación Félix Auger-Aliassime (6°) hace lo propio ante Casper Ruud (9°), mientras que más tarde el kasajo Aleksandr Búblik se enfrenta al checo Jiri Lehecka (11°). Cierran el día en ese estadio el belga Alexander Blockx (Q) y el australiano Álex de Miñaur (5°).

El platense Tomás Etcheverry tiene un gran desafío en la tercera ronda: ni más ni menos que Carlos Alcaraz VALERY HACHE - AFP

Cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Así está el cuadro del Masters 1000 de Montecarlo, en la antesala de la tercera ronda

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal (España) - 11 títulos

Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3

Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2

Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Rafael Nadal, el mejor jugador de la historia en polvo de ladrillo, brilló como nadie en Montecarlo AFP

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000