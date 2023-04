River-Independiente y el tenso cruce entre Borja y Báez que terminó con una gresca camino al vestuario: “No te conoce nadie”

escuchar

El clásico entre River e Independiente, anoche en el estadio Monumental, mostró otra estupenda tarea del conjunto dirigido por Martín Demichelis, que triunfó 2-0 para continuar como cómodo líder de la Liga Profesional (le sacó seis puntos a San Lorenzo, el único escolta), pero pudo haber goleado por nivel individual y colectivo. Entre las distintas acciones y particularidades que dejó el encuentro hubo una picante, que terminó con una gresca camino al vestuario luego del pitazo final.

El delantero colombiano de River, Miguel Borja, autor del segundo gol millonario, se cruzó con el defensor paraguayo del equipo de Avellaneda, Cristian Báez. Después del pitazo del árbitro Andrés Merlos que decretó el final del partido, Báez increpó a Borja y este le respondió: “A vos no te conoce nadie” . La tensión creció de inmediato y varios integrantes de los dos equipos debieron interceder para que la discusión entre ambos futbolistas no pasara a mayores. En medio de empujones e insultos, se vio una nueva respuesta de Borja a Báez cuando el defensor lo invitó a pelear afuera: “Vamos”.

El momento en el que Borja aguanta la marca de Barreto antes de rematar y convertir el 2-0 de River ante Independiente Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Claro que, cuando todo parecía que había calmado, las discusiones continuaron en el túnel camino a los vestuarios. Allí se produjeron, nuevamente, hubo empujones y insultos, y hasta el DT Demichelis tuvo que interceder para que la tensión no creciera. Finalmente ambos futbolistas fueron separados por sus compañeros e integrantes del cuerpo técnico y todo volvió a la normalidad. Habrá que ver si el árbitro Merlos realiza algún tipo de informe disciplinario sobre lo ocurrido.

Báez y Miguel Borja, junto con otro defensor de Independiente (Sergio Barreto), habían tenido una noche de discusiones y dientes apretados en el último partido entre el Rojo y River, en agosto del año pasado en Avellaneda, cuando el colombiano sufrió un golpe en su rostro por parte de Barreto y todo el plantel millonario reclamó penal. Aquel clásico se terminó resolviendo sobre el final, con el triunfo de River por 1-0, con gol de Matías Suárez, pero antes el clima dentro de la cancha fue caliente.

“Ahi le explicaba a Aliendro, que me decía que no peleara..., le estaba recordando la piña que me dio allá en el estadio de ellos . Pero queda ahí adentro de la cancha. ¿Si le dije algo? No, nada: solamente le dije que ganamos 2-0″, expresó Borja anoche, en ESPN, luego del partido.

Lo cierto es que, más allá del entredicho final entre Báez y Borja, la situación no pasó a mayores y River pudo cerrar una noche pletórica desde lo futbolístico. Independiente no estuvo en condiciones de ser una oposición de riesgo, como lo podría indicar un clásico que tiene fama de ser el de mejor juego del fútbol argentino. El Monumental vivió una fiesta, se sacó las ganas por un nuevo triunfo (el octavo consecutivo por la Liga Profesional) y se regodeó por otra valla invicta, la octava en fila.

El resumen de River-Independiente

