Naomi Osaka superó a Coco Gauff y alcanzó los cuartos de final en el US Open

La japonesa Naomi Osaka se impuso este lunes con claridad en su esperado duelo ante la estrella estadounidense Coco Gauff en el US Open y avanzó a sus primeros cuartos de final de Grand Slam desde 2021.

Osaka superó a Gauff, una de las favoritas al título en Nueva York y número tres mundial, por un rotundo 6-3 y 6-2 en apenas 64 minutos. Su siguiente rival será la checa Karolina Muchova, que se impuso sobre la ucraniana Marta Kostyuk por 6-3, 6-7 (0-7) y 6-3.

El duelo de excampeonas entre Osaka, actual número 24 de la WTA, y Gauff fue el que más expectativas generó en el torneo.

Ambas se reencontraban en Flushing Meadows tras un icónico partido en 2019 en el que la japonesa, entonces vigente campeona, derrotó a una debutante Gauff. La estadounidense, que para la época tenía 15 años, fue consolada entre lágrimas por Osaka, quien compartió con ella la entrevista posterior al partido.

Este lunes era Gauff quien llegaba al choque como aspirante al título, recién coronada por primera vez en Roland Garros tres meses atrás, pero el desenlace del juego acabó siendo similar.

“Soy un poco sensible y no quiero llorar”, dijo Osaka sobre la pista. “Me divertí mucho aquí, significa mucho para mí estar de vuelta”, sostuvo. La ex número 1, de 27 años, ratificó su trayectoria ascendente de los últimos meses con un implacable tenis que no dio respiro a su temblorosa rival.

La japonesa concedió solo dos puntos con su saque en todo el primer parcial, que se embolsó con un segundo break ante una Gauff que cometió doble falta en el punto de set.

En la segunda parte, Osaka mantuvo su dominio cediendo solo cuatro puntos en el saque y quebrando otras dos veces a Gauff, de 21 años y que no dio ninguna señal de reacción pese al aliento de la pista central.

Sellado el triunfo, una sonriente Osaka hizo un discreto gesto de celebración hacia su equipo y abrazó en la red a una abatida Gauff, a la que esta semana consideró como “una hermana pequeña”.

La ex número 1 mundial, que tomó varios descansos del tenis para cuidar de su salud mental, no llegaba a cuartos de Grand Slam desde que alzó el cuarto y último de sus trofeos grandes en el Abierto de Australia en 2021.

A principios de 2024 volvió a la competición tras dar a luz a su primera hija y, después de un año de numerosos sinsabores, en agosto pasado regresó a una gran final en el WTA 1000 de Canadá.

“Dos meses después de dar a luz estuve en estas tribunas viendo a Coco. Realmente quería una oportunidad de volver y jugar. Es mi pista favorita en el mundo”, recordó Osaka.

Gauff, de su lado, ya había dado señales de sentir la presión que carga como emblema actual del tenis estadounidense, llegando a romper en llanto en pleno partido el jueves ante Donna Vekic.

“Estaba súper concentrada, para ser honesta. Estaba realmente concentrada”, advirtió Osaka, de 27 años, que nació en Japón y se mudó a Estados Unidos con su familia a los tres años. “Sentí que todos querían ver un gran partido, y espero que eso es lo que hayan tenido”.

Desde su lado, ciertamente lo fue. Osaka mostró la actitud -y, lo que es más importante, el gran servicio y los potentes golpes- que la llevaron a ganar cuatro majors, todos en canchas duras. Eso incluye títulos en el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020, y en el Abierto de Australia en 2019 y 2021.

Fue en Roland Garros 2021 cuando Osaka ayudó a iniciar un debate global sobre la salud mental al revelar que sentía ansiedad y depresión. Luego tomó una serie de descansos del circuito.

Para Osaka, este escenario marca un verdadero regreso a su mejor juego desde que regresó al circuito después de una licencia de maternidad de 17 meses. Su hijo, Shai, nació en julio de 2023.

Y algo más: Osaka llamó la atención al entrar en el estadio vestida con un conjunto deportivo colorido, con joyas, flores y un muñeco, conocido como Labubu, una criatura simpática con aspecto de monstruo que se convirtió en una moda viral, todo prolijamente estudiado.

“Se llama Billie Jean Bling. No Billie Jean King”, dijo días atrás, mientras mostraba el muñeco a las cámaras, y agregó: “Me alegro de que hoy haya hecho reír a la gente”.

Por el lado masculino, hubo tres cruces por octavos. A primera hora, en el estadio Ashe, el canadiense Felix Auger Aliassime sorprendió al ruso Andrey Rublev, al que derrotó por 7-5, 6-3 y 6-4. Su próximo adversario será el australiano Alex de Miñaur, que derrotó en poco más de una hora y media al suizo Leandro Riedi, proveniente de la qualy, por 6-3, 6-2 y 6-1. También pasó el italiano Lorenzo Musetti, que arrolló al español Jaume Musetti por 6-3, 6-0 y 6-1, y espera al vencedor del cruce entre su compatriota Jannik Sinner y el kazajo Alexander Bublik. Por la parte baja, los cruces de cuartos serán con Carlos Alcaraz vs. Jiri Lehecka y Novak Djokovic vs. Taylor Fritz.