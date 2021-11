Raducanu: ganó un Grand Slam a los 18, buscó al coach de una ex N° 1 y no se toma vacaciones desde hace siete años

La irrupción de la británica Emma Raducanu en el circuito de tenis es un caso inédito y cinematográfico. Con 18 años, durante el último US Open, fue la primera jugadora entrada desde la clasificación en consagrarse campeona en un Grand Slam. Y más notable aún: lo hizo sin ceder ni un set a lo largo de los diez encuentros que redondeó en la Gran Manzana. Claro que semejante crecimiento generó que tuviera más responsabilidades y presiones, para las cuales no estaba preparada. Incluso, tuvo eventos sociales a su regreso a Londres, como el participar en una cita benéfica junto con la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Su vida cambió para siempre. Esta semana, tras caer en los 8vos de final del torneo de Linz (ante la 106° del mundo, la china Wang Xinyu), Raducanu cerró su temporada añorando un descanso y empezar renovada con nuevo coach.

El caso Raducanu puso sobre la mesa un viejo tema sobre las presiones que sufren los jóvenes deportistas profesionales. El punto de mayor dramatismo lo vivió en Wimbledon este año, cuando debió abandonar el torneo en medio de un partido por sufrir palpitaciones. Es, junto con el de Simone Biles, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, uno de los casos que mayor impacto causaron y que obliga a repensar el tratamiento de la salud mental en los atletas de alto rendimiento.

“No he estado de vacaciones en siete años, así que sería bueno tener la oportunidad de ir a algún lado” , expresó la Raducanu, número 20 del mundo, según publicó yahoosports.com. “Solamente fui un fin de semana largo a Suiza con mis padres. Espero hacer (un descanso) un poco más largo (...) Este año fue una sorpresa. Creo que voy a desconectarme por completo y luego, cuando vuelva a la pretemporada, tendré mucha hambre y motivación para hacerlo mejor”, explicó.

Desde que conquistó Flushing Meadows, los días de Raducanu han sido muy agitados. De hecho, menos de dos semanas después del título en Nueva York, rompió su vínculo con el entrenador que tenía hasta ese momento, Andrew Richardson. “Ahora mismo, creo que necesito un entrenador con más experiencia a nivel WTA. No es una conversación agradable de tener con nadie, pero creo que es lo que necesito, alguien con experiencia en el tour y que haya pasado por todo esto”, explicó Raducanu, ante las sorpresa de muchos en el circuito de tenis. Pero ya encontró reemplazante: su nuevo coach será el alemán Torben Beltz, ex entrenador de Angelique Kerber, ex número 1.

Emma Raducanu tocó el cielo con las manos en septiembre pasado al ganar el US Open con sólo 18 años.

Beltz, de 44 años, dirigió a Kerber en un momento de esplendor, cuando ganó el Abierto de Australia y el US Open en 2016. También trabajaron juntos esta temporada, pero la alemana anunció que no continuarían en 2022. “Es un gran privilegio poder trabajar con un entrenador de tanta experiencia. Estoy muy emocionada de empezar la pretemporada y de ver cómo va el próximo año (...) Ha trabajado con Kerber, que es una gran jugadora y ha ganado tres Grand Slam. Creo que esa experiencia será de mucha ayuda a alguien con tan poca experiencia como yo. Va a poder guiarme” , dijo Raducanu.

La tenista nacida en Toronto (pero nacionalizada británica), que después del US Open ganó sólo dos partidos, destacó el aspecto anímico de su nuevo coach: “También es un tipo muy positivo y alegre que aporta una gran energía al equipo, así que creo que eso también es importante para cuando viajas por la carretera durante bastante tiempo en el tour”.