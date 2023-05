Rafael Nadal anunciará que no participará en Roland Garros 2023

escuchar

Una conmoción en el tenis, pero al mismo tiempo, una noticia previsible: Rafael Nadal no jugará Roland Garros, según los medios españoles. Sucede que el mallorquín no logró recuperarse a tiempo de su lesión en el psoas y se perderá el torneo más importante de su carrera por primera vez desde 2005. Este jueves hará una conferencia de prensa para anunciar su baja, en tanto que el certamen comenzará el lunes próximo.

Según pudo confirmar Relevo, el campeón de 22 Grand Slams sigue con molestias físicas y no acudirá a París a defender su corona. Nadal, que cumplirá 37 años el 3 de junio, intentó por todos los medios recuperarse, pero los plazos no le dieron y seguirá inactivo en el circuito ATP. Incluso, el interrogante se agiganta para lo que queda de su exitosísima carrera, llena de reconocimientos.

El español lleva sin competir desde que el 18 de enero sufriera una rotura en el psoas de su pierna derecha durante la segunda rueda del Australia Open. En un primer momento, iba a estar de baja entre seis y ocho semanas, pero la recuperación se volvió más complicada, en la medida que la evolución no fue del todo favorable. Hasta el momento, Nadal no tiene una fecha de regreso y ahora ya no volverá por lo menos hasta la gira de césped, considerando además que Wimbledon se disputará del 3 al 16 de julio. En definitiva, ya lleva 121 días desde el último partido oficial de Nadal en Melbourne y que terminó con una derrota ante Mackenzie McDonald.

Originalmente. el plan del español era aparecer a principios de mayo en el inicio de la gira de polvo de ladrillo en Montecarlo, pero fue postergando su retorno y ya se perdió varios torneos: el Masters 1000 del Principado, el Conde de Godó, el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros. Nadie como Nadal en el Bois de Boulogne, ya que ganó 14 veces Roland Garros, un hecho sin precedentes en la historia del tenis, y sólo cayó en tres partidos en la tierra batida parisina, en 2009, 2015 y 2021. De esta forma, no podrá estar en París para celebrar su 37 aniversario. Desde 2005, sólo dejó de soplar las velas en la capital francesa en 2009, cuando cedió en los octavos con Robin Söderling, y en 2016, al retirarse antes de disputar la tercera ronda.

Las dolencias de Rafael Nadal en la última semana Captura de pantalla

Hace unos días ya se habían encendido las alarmas. Hace seis días se conoció un video viral que sería de uno de los últimos entrenamientos del manacorí en suelo español. Allí se lo veía con las manos apoyadas sobre las rodillas, casi sin poder desplazarse. Por fin, después de unos segundos, y después de charlar con sus asistentes, decide irse de la cancha con paso lento, junto a su cuerpo técnico.

Las imágenes no hicieron más que acentuar la preocupación sobre el estado físico de de Nadal. El español, actual número 14° del mundo, faltó esta semana al Masters 1000 de Roma, en el que es uno de los máximos ganadores históricos, pese a notar “mejoría” en los últimos días, debido a su lesión en la pierna izquierda y continúa centrado en su recuperación. Hace unos días, Rafa habló de la situación a través de sus redes sociales con un escueto comunicado: “Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos saben cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos”, escribió. Y agregó: “A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando. Un abrazo a todos”.

El español, de 36 años y con 22 títulos de Grand Slam encima, se viene perdiendo todos los torneos de la temporada de polvo de ladrillo, que sirven de antesala para el gran certamen que mejor le sienta: Roland Garros. “Han sido unas semanas y unos meses difíciles (...) En principio, tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron. (...) La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir”, había dicho hace algunos días.

Rafael Nadal posa con el trofeo de vencedor tras ganar al suizo Roger Federer en la final de Roland Garros, el 10 de junio de 2007; un idilio para siempre con París ALEX KLEIN - EPA

Hace dos semanas había encendido la alarma alguien que lo conoce muy bien, su tío Toni Nadal. “Rafa no va a llegar con una buena preparación (a Roland Garros), no nos tenemos que engañar, porque evidentemente, desde el 18 de enero que no juega partidos”, dijo quien fue una de las figuras más cercanas en el comienzo de su carrera. “En un Grand Slam depende bastante del sorteo. Si tienes la suerte de tener un sorteo accesible en la primeras rondas, después... bueno. Rafael en la segunda semana ya es un favorito; en la primera, últimamente a lo mejor no lo es, ya no lo era el año pasado en Australia (finalmente ganó el título), pero a partir de la segunda semana dices: ‘Bueno, ya podemos contar con él’. Y espero que pase lo mismo en Roland Garros”, agregó el exentrenador de Rafa.

Incluso el legendario Roger Federer, ya retirado y protagonista de una rivalidad histórica con Nadal, se mostró inquieto por la situación. “Sería duro para el tenis que Nadal no fuera a Roland Garros. Sería muy duro para el tenis que Rafa no estuviera allí. Aún espero que vaya. Vi que renunció a Roma, así que le deseo lo mejor”, expresó el suizo, que se enfrentó en 40 oportunidades con el mallorquín, entre 2004 y 2019 (con 24 triunfos para Nadal). Más allá de los clásicos encuentros entre ambos, es conocida la estrecha relación que construyeron a lo largo de los años: de hecho, todavía es muy recordada la imagen de los dos, emocionados, sentados juntos y tomados de la mano, durante el retiro del helvético en septiembre pasado, en la Laver Cup, en el O2 Arena de Londres.

