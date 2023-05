Roger Federer, preocupado por su antiguo máximo rival y buen amigo: “Sería duro para el tenis que Nadal no fuera a Roland Garros”

escuchar

La inactividad de Rafael Nadal , que no compite desde enero pasado por una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y cuya su reaparición en el circuito es una incógnita (esta semana no competirá en Roma), ocupa e intranquiliza al mundo de las raquetas. Roger Federer , ya retirado e histórico rival del español, asistió al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y no ocultó su preocupación con miras al próximo Grand Slam, Roland Garros , que levantará el telón el 28 del actual.

“Sería duro para el tenis que Nadal no fuera a Roland Garros. Sería muy duro para el tenis que Rafa no estuviera allí. Aún espero que vaya. Vi que renunció a Roma, así que le deseo lo mejor”, expresó el suizo, que se enfrentó en 40 oportunidades con el mallorquín, entre 2004 y 2019 (con 24 triunfos para Nadal). Más allá de la fuerte rivalidad entre ambos, es conocida la estrecha relación que construyeron a lo largo de los años: de hecho, todavía es muy recordada la imagen de los dos, emocionados, sentados juntos y tomados de la mano, durante el retiro del helvético en septiembre pasado, en la Laver Cup, en el O2 Arena de Londres.

Para Nadal, actual 14° del ranking mundial, la pesadilla se sigue prolongando. El mallorquín, que no compite desde el último Australian Open, tampoco podrá jugar el Abierto de Italia, que comenzará este miércoles en el Foro Itálico de Roma, pese a notar “mejoría” en los últimos días, y seguirá centrado en su recuperación de cara a poder estar en Roland Garros, el Grand Slam sobre polvo de ladrillo del que es rey absoluto, con catorce Copas de los Mosqueteros. De todos modos, su presencia en el Bois de Boulogne no está confirmada. La semana pasada, el tenista manacorí dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, con un escueto comunicado: “Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos saben cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos”.

En declaraciones a Sky Sports durante el GP de Miami, Federer, campeón de veinte trofeos individuales de Grand Slam, se mostró esperanzado en ver a su antiguo rival y amigo en su torneo fetiche y también abogó por disfrutar de la presencia del serbio Novak Djokovic en el mismo certamen parisino. “Djokovic tampoco ha jugado mucho así que espero que también llegue fuerte a París, al igual que el resto de los jóvenes que jugarán. Seguiré Roland Garros, eso es seguro”, dijo Roger, que estuvo en el circuito automovilístico acompañado por su esposa, Mirka Vavrinec, y sus cuatro hijos (dos pares de mellizos, Charlene Riva y Myla Rose, Leo y Lenny).

La presencia de Nadal en el Abierto de Francia es, todavía, una incógnita. El exnúmero uno del mundo no disputa un partido oficial desde el 18 de enero, cuando se lesionó y perdió en la segunda ronda del Australian Open frente al estadounidense Mackenzie McDonald. Desde entonces, el jugador entrenado por Carlos Moya se perdió hasta ocho torneos del calendario ATP: Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcelona, Madrid y, desde esta semana, Roma. Ello significa que, de llegar a Roland Garros, lo hará sin ritmo de competencia y como decimoquinto cabeza de serie, lo que se traduciría en un hipotético cruce en los octavos de final ante uno de los Top 4 del ranking.

Nadal se está perdiendo casi todos los torneos de la temporada europea sobre polvo de ladrillo, una etapa que supo dominar como nadie. “Han sido unas semanas y unos meses difíciles (...) En principio, tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron. (...) La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir”, comunicó Nadal hace algunos días.

Toni Nadal, que conoce como pocos a su sobrino y expupilo, dijo: “Rafa no va a llegar con una buena preparación (a Roland Garros), no nos tenemos que engañar, porque evidentemente, desde el 18 de enero que no juega partidos”. Los próximos días serán fundamentales para que Nadal tome una decisión sobre su participación en París, torneo que anhela tenerlo en su main draw por 19a vez.

