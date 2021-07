Se conoció el listado de los cuadros de singles del US Open: no está Juan Martín del Potro

El US Open, último Grand Slam de la temporada, comenzará el 30 de agosto y habilitará el cien por ciento de los ingresos del público. Las autoridades de la USTA (Asociación de Tenis de los Estados Unidos) anunciaron los listados de los cuadros principales de singles en hombres y mujeres. Por un lado, la mayor atención está puesta en el número 1, Novak Djokovic, que intentará ganar el certamen y emular al australiano Rod Laver, el último campeón de los cuatro grandes en una misma temporada (en 1969). Y por el otro, el foco está puesto en la japonesa Naomi Osaka, 2ª favorita, que no compite en el circuito desde el último Roland Garros (y reaparecerá en estos días en Tokio 2020), certamen del que se bajó porque no quería atender a los medios de comunicación tras cada partido, además de explicar que sufre “períodos de depresión”.

El ingreso directo en el cuadro masculino cerró con el ranking 103° (el francés Lucas Pouille fue el último), mientras que el femenino cerró en el 104° (la italiana Sara Errani fue la beneficiada). Asimismo, el escocés Andy Murray, ex número 1 del mundo, actual 104° y campeón en Flushing Meadows 2012, es el primer tenista que figura en la lista de alternos.

The champs are coming.



Six former US Open champions have received direct entry into the 2021 US Open men's singles draw. pic.twitter.com/FfsjDHaE71 — US Open Tennis (@usopen) July 21, 2021

Los argentinos que figuran con entrada directa son Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Federico Coria, Guido Pella y Facundo Bagnis, entre los varones, y Nadia Podoroska, entre las mujeres. Además, aparecen en la lista de alternativas Francisco Cerúndolo (116), Juan Ignacio Londero (140), Juan Manuel Cerúndolo (144), Sebastián Báez (154), Tomás Etcheverry (166), Marco Trungelliti (192), Guido Andreozzi (198) y Paula Ormaechea (213).

Diego Schwartzman volverá a jugar en el US Open. Frank Franklin II - AP

Con la publicación del entry list del US Open no pasa inadvertido que en la misma no se encuentre Juan Martín del Potro (32 años). El tandilense, que no compite desde junio de 2019 (en Queen’s), intensificó la rehabilitación tras la cuarta cirugía de rodilla derecha realizada en marzo pero todavía tiene molestias y no se encuentra en las condiciones necesarias para volver a jugar (hipotéticamente, como ex campeón en Nueva York, podría recibir una invitación, pero esa posibilidad es poco probable).

Recientemente, Del Potro publicó un video en el que se lo observa impactando la pelota con mayor intensidad en las canchas del Tenis Club Argentino, en Palermo. En los próximos días volverá a tener contacto con el médico argentino Jorge Chahla, quien lo operó en marzo pasado en Chicago. En un primer momento, el ex número 3 se ilusionaba con competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no lo logró y si bien la rehabilitación marcha por un camino auspicioso, es más lento de lo que se esperaba y también se saltearía la gira sobre superficie dura en Norteamérica.

La argentina Nadia Podoroska ingresó directo en el cuadro del US Open. Alastair Grant - AP

Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, cada uno con 20 trofeos individuales de Grand Slam, aparecen en el listado del US Open. Entre las mujeres hay quince ganadoras de Grand Slam, entre ellas la australiana y número 1, Ashleigh Barty. También Osaka, campeona vigente del US Open; la estadounidense Serena Williams, que buscará su major número 24; la campeona del Abierto de Australia 2020, la estadounidense Sofia Kenin; y la ganadora del US Open 2019, la canadiense Bianca Andreescu, entre otras figuras.

The 👑s return to their kingdom.



Six former US Open champions have received direct entry into the 2021 US Open women's singles draw. pic.twitter.com/igp6vcbffQ — US Open Tennis (@usopen) July 21, 2021

El alemán Philipp Kohlschreiber (37 años) fue el único hombre que uso el ranking protegido para ingresar en el torneo. Entre las mujeres, lo hicieron la australiana Samantha Stosur, la kazaka Yaroslava Shvedova, la española Carla Suárez Navarroy la serbia Ivana Jorovic.

La clasificación se disputará del 24 al 27 de agosto.

LA NACION