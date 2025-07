Solana Sierra, bajo la lupa de expertos: virtudes y aspectos a mejorar con miras al futuro y a su nueva realidad en la elite del circuito

Wimbledon 2025 es una estrella en la carrera de Solana Sierra, la tenista que cumplió 21 años el 17 de junio. La marplatense, siendo la 101° del ranking, fue una de las 128 jugadoras que el 23 del mes pasado encendió una ilusión en el Community Sport Centre de Roehampton, donde se disputa la clasificación para el cuadro principal del tercer grande de la temporada, seis kilómetros al sureste del All England Club. La argentina se despidió dos semanas más tarde habiendo ganado cinco partidos (dos de la qualy, tres del main draw), asegurándose un destacado ascenso en el ranking (de unas 35 posiciones) y un importante premio económico (240.000 libras), pero, sobre todo, escalando a un nivel que le permitirá proyectar sus días en el circuito de una manera más valiosa, de elite.

Solana Sierra y una derecha a la carrera ante Laura Siegmund, en la cuarta ronda de Wimbledon Kirsty Wigglesworth - AP

Una buena porción del mundo internacional del tenis vio con mayor atención a Sierra en el césped británico por primera vez. Rivales, entrenadores, sponsors, espectadores y periodistas se acercaron todavía más a sus partidos, impulsados por el poder de sus impactos. Este domingo, tras la derrota frente a la alemana Laura Siegemund, las autoridades de Wimbledon le pidieron a la bonaerense que antes de despedirse dejara una raqueta y la ropa que utilizó en el torneo para ser exhibida en el famoso museo del club, como reconocimiento por haber sido la primera lucky loser en los octavos de final de singles en la Era Abierta.

¿Qué despierta el tenis de Solana? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Qué debe perfeccionar? ¿Con qué se enfrentará en el tour a partir de ahora, teniendo mayor exposición? LA NACION buscó respuestas en un puñado de voces autorizadas. “Me llamó mucho la atención cómo se desplaza, sus movimientos. Después, en general, la vi como una jugadora muy completa, con buen saque, muy buena velocidad de pelota, la velocidad a la que se juega en el tenis de hoy, con un estilo lineal desde el drive y el revés”, apuntó, desde España (donde está radicada), Paola Suárez, número 9 en singles (2004) y 1° en dobles (2002).

“Su actitud es muy buena a la hora de competir. Es agresiva. Y tuvo la capacidad de ganar partidos en su primera vez en Wimbledon, algo que no es fácil y es muy positivo. Es completa, armada técnicamente; mentalmente se la ve bien también. Muestra buena movilidad de piernas, es suelta, llega bien a las pelotas”, añadió la pergaminense, que, hasta la sorpresa de Solana, era la última singlista argentina en la cuarta ronda del major británico, en 2004 (en realidad, Suárez superó el registro, porque llegó a los cuartos de final).

Según los especialistas consultados por LA NACION, el saque es el golpe que Solana Sierra debería seguir perfeccionando KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Daniel Orsanic, capitán del equipo argentino campeón de la Copa Davis 2016, observó: “Creo que lo más importante es que a Solana le encanta lo que hace; le gusta jugar al tenis, le gusta competir y estar en los torneos. De chica, en mi época en la Asociación [también como director de Desarrollo], ella siempre jugó en una categoría más alta y le iba muy bien. Era flaquita, con piernas y brazos largos; ahora, obviamente, está mucho más formada y fuerte físicamente, con mucha potencia. Pienso que el revés es el golpe que más siente, el que maneja con más naturalidad”. Ricardo Caio Rivera, excapitán del equipo nacional de Fed Cup (hoy, BJK Cup) y subcapitán en la Copa Davis durante la conducción de Modesto Tito Vázquez, agregó: “Me puso muy contento que una argentina haya llegado a los octavos de final de Wimbledon, algo que hacía mucho tiempo no pasaba. Solana es una jugadora explosiva, con muy buenos golpes, buena derecha, muy buen revés. Además, es súper aguerrida, lo que es una ventaja. Después de perder la última ronda de la clasificación puso la cabeza en paños fríos, entró, fue y jugó el cuadro principal como si nada, ganando partidos”.

Gisela Dulko, 26° en singles en 2005 y 1° en dobles en 2010, vio jugar a Sierra por primera vez en el cuadro junior de Roland Garros 2022 (cayó en la final), cuando viajó a París para actuar en el torneo de leyendas con Gabriela Sabatini. “La vi y me gustó mucho su juego. Me pareció muy agresiva, su bola iba muy rápido. Desde ese momento, evidentemente, ha tenido un crecimiento muy importante. Y ahora se la ve muy confiada en sus movimientos”, dijo la tigrense. “Su tenis para el pasto se adaptó muy bien porque tiene tiros muy rápidos, tanto de derecha como de revés. Y la veo con mucha confianza, algo que es súper importante. Me pone muy feliz por ella, por el tenis femenino y espero que esto no pare acá en Wimbledon ni en el resto de la temporada, porque es muy joven y tiene un gran presente y muchísimo futuro”, describió Dulko, dos veces octavafinalista individual en Roland Garros y una en el US Open.

Solana Sierra, de chica, jugando para la Argentina, tras una competencia ante Brasil Gentileza Omar Sierra

Bettina Fulco, formadora de Sierra en el club Teléfonos de Mar del Plata, contó que Solana “siempre fue una jugadora agresiva, que intentaba atacar y tomar la iniciativa en los puntos”. Número 23° de la WTA en 1988, ilustró tras ver a su expupila en el All England: “Su mejor golpe siempre fue el revés a dos manos. Tiene la particularidad que después de la preparación logra acelerarlo de tal manera que es difícil adivinar a donde lo va a ubicar. Y el revés paralelo es su mejor dirección. Está muy agresiva con su golpe de derecha, en especial la cruzada profunda y últimamente se invierte un poco más con ese tiro. Antes se invertía con el revés cuando la pelota le picaba en el medio; ahora, con una buena derecha y más confianza, logra jugar muy buenos tiros profundos. Mentalmente es muy fuerte; siempre luce bastante tranquila y fría para encarar los partidos. Lo que más le gustaba desde chica era competir”.

Uno de los entrenadores nacionales con mayor conocimiento del tenis femenino, como Guillermo Billy Czerner, excoach de Dulko, María Irigoyen y María Emilia Salerni, entre otras jugadoras, está encantado con Sierra. “Me encanta -le respondió a LA NACION-. Hace tiempo que venimos hablando de ella. Es una jugadora súper completa. Hace varios años, cuando ella jugaba Interclubes para San Lorenzo, uno de los dirigentes del club más ligados al tenis, Alberto Barilari [fallecido en febrero], me pidió si la podía ir a ver y darle una opinión. Cuando la vi pelotear… el ruido que hacía la pelota al impactar era espectacular. Justo estaba con otro entrenador amigo, Hernán Negro Suárez, y le digo: ‘Lo que le pega a la pelota esta chica; es una cosa de locos’. Después, Martiniano (Orazi; preparador físico que supervisa desde hace tres años, en el centro SportsLab, el trabajo de la inminente top 70) me contó que era impresionante la fuerza de Solana y ahora se la nota con mucha polenta”.

Solana Sierra junto con Gabriela Sabatini y Bettina Fulco, su primera entrenadora en Mar del Plata Gentileza Omar Sierra

Czerner se refirió con optimismo, pero también con prudencia a la “proyección” que le observa a la mejor tenista nacional: “Será importante saber cómo se adapta a este nivel. Muchas veces hay un rebote tras una gran actuación y sería normal que le pasara, aunque en su caso me genera dudas porque está jugando a un nivel alto en torneos importantes. Para mí, no tiene techo. Es una chiquita que juega muy bien, saca bien. Me gustaba mucho (Nadia) Podoroska, pero la parte física se le tiró en contra; se lastima mucho. La diferencia de Solana con Podoroska es que tiene tiros desde los dos lados; y de revés la tiene atada. De derecha erra más, pero le pega muy fuerte. De las argentinas, es lo mejor que vi desde hace años; le saca años luz al resto. Va a ser muy buena, no sé qué ranking puede llegar a tener. Dependerá mucho de cómo la acompañen y se acomode a las exigencias. Lo otro que veo y me gusta es que está la familia ahí con ella”.

Sebastián Gutiérrez, entrenador de Sebastián Báez y Francisco Comesaña, contó con Sierra en su academia de GEBA durante todo el año pasado, antes de que emigrara a la escuela de Rafael Nadal en Manacor. “Sabíamos que Solana era un gran proyecto, que tenía un gran potencial, pero no es fácil consolidarlo como lo está haciendo. El año pasado tuvo muy buenos resultados, pero lo que más me sorprendió es su nivel de competencia -comentó Gutiérrez-. Estuve con ella en el US Open pasado y su capacidad de entrega y de lucha era sorprendente y diferente. Después, claramente, venía con una gran mejora en su físico; todavía tiene margen para seguir evolucionando en ese aspecto. Ya la veíamos jugar con un tenis más actual, para adelante, con fuerza, con un biotipo distinto al de la mayoría de las chicas argentinas. Solana es bastante alta [1,75m, pesa 65kg] y eso le genera más palanca y capacidad de generar tiros ganadores. Pero lo que siempre me sorprendió es su capacidad competitiva. Al haber sido buena de chica, número uno en sus categorías, le dio una confianza extra para competir”.

Solana Sierra, en Wimbledon: el revés, según la mirada de los expertos, es su mejor impacto Kirsty Wigglesworth - AP

El saque es, probablemente, el golpe al que los especialistas le observan margen de mejora. “Creo que todavía no es tan consistente. No lo hace mal, pero puede pulirlo más. Es una jugadora firme y ojalá que siga progresando”, dijo Rivera. “Mejoró mucho el saque y la devolución en el último año, aunque todavía puede mejorar más. Y donde tiene mucho por perfeccionar es en lo que se vio contra Siegemund: todo el juego de mitad de cancha hacia adelante”, opinó Fulco (la alemana llevó a la red y complicó a Solana muchas veces, con drop-shots). “A Solana se la ve muy segura en sus aceleraciones -agregó Orsanic, comentarista en ESPN-. Ha mejorado el saque, sobre todo el segundo. Y tiene margen muy grande para aprovechar los tiros de fondo, animarse a dar pasos al frente y cerrar algunas veces en la red. Creo que es algo que pocas jugadoras se animan a hacer, pero ella tiene la sensibilidad para volear bien; puede hacerlo”.

Desde esta edición de Wimbledon, Sierra dejó de ser una rookie en el circuito grande; sus rivales ya la conocen y será otro desafío por asumir. “Ahora que está siendo conocida, las rivales empezarán a mirarla de otra manera, buscarán por dónde jugarle. Ya está en el ojo de todos. Los entrenadores van a verla jugar. Y ahora se tiene que adaptar a eso, aunque bienvenido sea esa posición”, aventuró Czerner. “De acá para adelante tendrá que afianzarse en el circuito WTA y jugar partidos más duros contra rivales de experiencia, algo que le demandará un cambio grande”, aportó Fulco. En definitiva, en lo que coinciden todos, es en la ilusión y el cosquilleo que genera una tenista joven como Solana Sierra, que en Londres hizo un clic, viviendo un antes y un después en su carrera.