Stephanie Demner viajó a Roma con Guido Pella y fue criticada en las redes

La influencer Stephanie Demner fue objeto de críticas en las redes sociales por su viaje a Roma, capital de Italia, para visitar a su novio, el tenista Guido Pella, quien este martes quedó eliminado del Masters 1000 de Roma en primera ronda ante el canadiense Denis Shapovalov.

Ese mismo día, Demner partió a la Ciudad Eterna, como ella misma publicó en las redes sociales, con una foto desde Ezeiza. Justamente, ese posteo recibió algunas respuestas donde sus seguidores manifestaron su opinión sobre el viaje de la modelo.

Luego, este jueves, tras las historias que publicó la joven argentina haciendo "turismo", los tuiteros estallaron: "Stephanie Demner se fue a ver el novio y hay personas que no la dejan cruzar de una provincia a otra para ver un familiar con alguna enfermedad... decime si no nos están tomando de pelotudos".

Otra usuaria de Twitter escribió: "Stephanie Demner viajó a Europa a ver a su novio porque lo extrañaba, y Solange no pudo ver a su papá antes de morir porque no lo dejaron pasar de una provincia a otra, cualquiera", mientras que también dijeron: "Stephanie Demner bardeando a la gente que salía a caminar o sentarse en el pasto y ahora está en Italia ¿? Se me cayó un héroe"

El paso a paso de Stephanie Demner en su llegada a Roma

Según relató la propia instagramer, tuvo que llevar puesto el barbijo las 12 horas del vuelo. Una vez en la ciudad, contó que, antes de pasear, tuvo que hisoparse para descartar coronavirus. Lo mismo deberá hacer cada dos días.

En sus redes sociales, Demner narró: "Me hice uno antes de salir y me hice uno apenas llegué ayer. Apenas me hice el test me vine al hotel y me quede acá todo el día. Y como dio negativo ya puedo salir. Igual dentro de dos días nos volvemos a testear, porque como saben, Guido está en torneo, y los tenistas están metidos en burbuja y también los acompañantes. Así que voy a estar cuidándome para que nada suceda. Hoy vamos a pasear un cachito por Roma y les voy a mostrar un poquito la ciudad, pero ayer viniendo del aeropuerto, estaba vacía".

Mientras paseaban, la pareja aprovechó para explicar cómo se vive la pandemia en la ciudad europea, luego de superar el pico de contagios y muertes: "No es obligatorio usar el barbijo acá, solo para entrar a lugar cerrados. En los restaurantes está la gente sentada en meses cerquita y nadie tiene barbijo. Pero bueno, hay muy poquitos casos acá", contó ella y Pella agregó: "Acá es como si no hubiera pasado nada. El tema es que no hay nadie".

Finalmente, explicaron que hoy a la noche se dirigen al próximo torneo (ATP 500 de Hamburgo), y que cuando lleguen al destino, deben hisoparse nuevamente para encerrarse en la habitación hasta que den negativo.