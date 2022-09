US Open: Casper Ruud venció a Karen Khachanov, es el primer finalista y está a un paso de convertirse en el número 1 del mundo

El noruego Casper Ruud, quinto preclasificado, superó este viernes al ruso Karen Khachanov (31° del ranking mundial) en la semifinal del US Open, el último Grand Slam de la temporada, y es el primer finalista del torneo sobre superficie dura que se disputa en Nueva York. Se impuso por 7-6 (7-5), 6-2, 5-7 y 6-2, al cabo de tres horas, y conserva las posibilidades de adueñarse del número 1 desde el lunes próximo.

El primer set ofreció una definición que tuvo a todo el público aplaudiendo de pie. En el tie break y con la ventaja de 6-5, Ruud sacó con la posibilidad de cerrar ese parcial por tercera vez. Y fue la vencida. No obstante, para conseguir el punto que le faltaba hubo bastante suspenso. Con su segundo servicio, el peloteo duró 1m18s hasta que la bola impulsada por el ruso terminó en la red luego de un intercambio de... ¡56 golpes!

Ruud, 7° en el ranking mundial al comenzar el certamen, se convertirá en el número 1 si se queda con el torneo. Luego de la eliminación del ruso Daniil Medvedev en la cuarta ronda, y las ausencias del alemán Alexander Zverev (lesionado) y el serbio Novak Djokovic, que no pudo jugar la gira norteamericana por no estar vacunado contra el Covid-19, el noruego depende de sí para llegar a la cima, al igual que el español Carlos Alcaraz. Y si éste no llega a la final, Ruud alcanzará el primer lugar aunque pierda el partido por el título.

El vencedor pudo cerrar el duelo en el tercer set, en el que llevaba ventaja, pero su rival apostó a la tenacidad y puso algo de suspenso al encuentro. Eso sí, Khachanov pareció dejar todo en ese esfuerzo, ya que en el cuarto parcial la diferencia resultó abrumadora pronto en lo físico y en el tanteador, y ya no tuvo margen para recuperarse.

Casper Ruud celebró ante Khachanov y espera rival en la final del US Open Mary Altaffer - AP

El juego se cerró con Ruud aprovechando el primero de los tres match points, con un toque sutil al que el ruso no llegó. Y volvieron los aplausos para Casper, que aguarda a su rival e, incluso, la posibilidad de ser el 1 esta misma noche, si el local Frances Tiafoe supera a Alcaraz en el siguiente turno.