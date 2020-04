Djokovic, con Nadal, Serena, Wozniacki y Roger, en el último Abierto de Australia Crédito: @djokernole

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020 • 23:59

Los tiempos de cuarentena por la pandemia del coronavirus disparan distintas situaciones fuera de lo más importante (y angustiante): la salud y la economía. Así como están quienes se preocupan por el encierro, los que ni quieren subirse a la balanza, los que extrañan el contacto con amigos y compañeros de trabajo y los que sufren por la falta de libertad en sus decisiones, la imposibilidad de desarrollar la actividad natural cotidiana llevó a explorar nuevas fórmulas. Y en ese sentido, para los amantes de las redes sociales, las transmisiones en vivo de Instagram se transformaron en una vía de escape. De una enorme atracción para "los mortales" cuando los que "se cruzan" son celebridades.

Ahí tuvimos, por ejemplo, a Manu Ginóbili hablando con Juan Martín del Potro y con Adolfo Cambiaso. Deportistas, artistas, cantantes. Todo vale como forma de descubrir aspectos más íntimos de las estrellas. En el caso del tenis, en menos de 24 horas el serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking mundial, sostuvo dos charlas con destacados colegas: primero, con el escocés Andy Murray, y luego, con el suizo Stan Wawrinka.

Djokovic y Wawrinka acordaron una hora europea para conectarse: las 16. Y luego de unas sonrisas tras el primer contacto a las 16.01, "Stan The Man" lanzó el primer winner al fleje: "¿Será acaso el efecto del coronavirus lo que te hizo ser puntual por primera vez en tu vida?". Una vieja factura de largas esperas en los lugares de entrenamiento. "Estoy listo, ya tengo la raqueta y las balls para ir a entrenarnos", le respondió Nole, mostrando los implementos. "¿Pelotas de Roland Garros?", le preguntó el suizo. "No, del Open australiano del 2013, de una de las veces que lo gané", aclaró el serbio.

El encuentro en el vivo de Instagram entre Nole y Stan The Man Crédito: @djokernole

La charla pasó por diferentes momentos. Desde el recuerdo de los coloridos pantaloncitos que utilizó Wawrinka cuando ganó Roland Garros en 2015 hasta su confesión de que no sabía realmente si podría volver a jugar al tenis luego de las dos operaciones de rodilla en 2017. "Tuve mucha incertidumbre. Me costó más de un año recuperar mi nivel después de eso. Fue duro", admitió Stan.

Por qué es menos querido que Roger y Rafa

Hasta que desembocaron en "el tema": por qué Nole siempre tiene el público en contra cuando le toca enfrentarse con Roger Federer o con Rafael Nadal. Desde sus comienzos, Djokovic se preocupó por intentar "caerle simpático" al aficionado, que obviamente ya tenía preferencias por el suizo o por el español. "No fue fácil el tema. Cuando aparecí en el circuito, muy joven, dije que mi ambición era ser el número 1 del mundo y la gente lo tomó a mal. Fue como si se preguntaran: ' ¿y quién es este jovencito para desafiar a Roger y a Rafa?' De alguna forma sentí que era yo contra el resto del mundo", confesó Djokovic.

Roger es probablemente el mejor jugador de todos los tiempos. Por eso no soy ingenuo como para esperar, mientras él esté en actividad, tener a la multitud de mi lado cuando me toca enfrentarme con él Novak Djokovic

El serbio, que tiene 17 títulos de Grand Slam (Federer cuenta con 20 y Nadal con 19), no quiere polémicas: "Roger es probablemente el mejor jugador de todos los tiempos. Por eso no soy ingenuo como para esperar, mientras él esté en actividad, tener a la multitud de mi lado cuando me toca enfrentarme con él. Lo tengo claro porque es Roger y lo mismo ocurre con Rafa en la mayoría de los lugares. Es duro para mi saber por qué es así. ¿Si es mi culpa? No, creo que obedece más a la excelencia de sus carreras. Son carismáticos, amigables, humildes. Son dos grandes campeones".

Wawrinka lo escuchó y lanzó la sentencia sobre el tema que le quita el sueño a Djokovic: "En una película no podés tener a tres buenos; siempre tiene que haber uno malo, uno que haga la contra. Te lo digo con mucho respeto, Novak".