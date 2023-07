Wimbledon: Guido Pella y Francisco Cerúndolo ganaron y tiñeron de celeste y blanco una jornada con distintas interrupciones por la lluvia

escuchar

Guido Pella , uno de los siete jugadores argentinos campeones de la Copa Davis 2016 y número 20 del ranking en 2019, estuvo más de un año sin competir entre octubre de 2021 y fines del año pasado, por una lesión crónica en la rodilla derecha y por el nacimiento de su primera hija (Arianna; fruto de su pareja con la modelo Stephanie Demner). Pero el fuego interno volvió a encenderse y, tras reaparecer en el circuito en noviembre pasado (en el Challenger de Montevideo), esta temporada, utilizando el ranking protegido, regresó al circuito grande. A los 33 años y siendo el 308° del mundo, acaba de lograr una victoria de alto impacto en la primera ronda de Wimbledon . El zurdo entrenado por Fabián Blengino derrotó en la primera ronda del Grand Slam británico -en un partido que empezó el lunes pasado y sufrió distintas cancelaciones por la lluvia- al preclasificado número 13, el croata Borna Coric, por 6-3, 7-5, 4-6, 3-6 y 6-1, en tres horas y 30 minutos.

En este suerte de segunda oportunidad que le brinda su carrera tenística, Pella está disfrutando, probablemente, como nunca, ya que no siente la presión de otros momentos (y que lo llevaron a pensar en el retiro más de una vez). Desde su regreso al tour, sin ranking, en el último Abierto de Australia, su juego se fue alimentando de la competencia y creciendo en nivel. Pella, que no actuaba en Wimbledon desde 2021, sabe lo que es jugar con autoridad en Wimbledon, donde fue uno de los mejores ocho del certamen hace cuatro temporadas, siendo el 26° del mundo (perdió con el español Roberto Bautista Agut en los cuartos de final luego de vencer, entre otros, al canadiense Milos Raonic y al sudafricano Kevin Anderson, ambos finalistas del major británico).

Guido Pella esperando un saque de Coric, en Wimbledon Michael Regan - Getty Images Europe

Al vencer al actual número 14 del mundo, Pella logró su primera victoria ante un rival top 15 desde julio de 2019 (precisamente en Wimbledon, en la tercera ronda, ante Anderson, que era 8°). El argentino resistió 16 aces de Coric, convirtiendo cinco de las ocho oportunidades de quiebre que tuvo (63%). Además, anotó siete aces, logró el 72% de primeros servicios, ganando el 70% de puntos con el primer saque. Consiguió 42 tiros ganadores (62 del balcánico) y cometió 36 errores no forzados (55 del rival). En la segunda ronda, Pella espera por el francés procedente de la clasificación Harold Mayot (181°), que derrotó a su compatriota Benjamin Bonzi por 6-3, 6-4 y 7-5.

El primer triunfo de Cerúndolo

Francisco Cerúndolo , que el sábado pasado ganó (en Eastbourne) el primer título ATP sobre césped para el tenis argentino en 28 años, sigue dando pasos positivos sobre la superficie más incómoda para los tenistas de la región. El porteño, número 19 del ranking, consiguió la primera victoria de su carrera en Wimbledon . En el court 15, en un match que sufrió varias interrupciones por las malas condiciones climáticas, Cerúndolo derrotó al portugués Nuno Borges (69°) por 5-7, 6-3, 6-3 y 6-4, en 2h52m. Su próximo rival será el checo Jiri Lehecka, 37° del mundo, que superó a Sebastian Ofner (Austria; 72°) por un triple 6-4.

Francisco Cerúndolo logró su primer triunfo en Wimbledon John Walton - PA Images - PA Images

Un año después de debutar en el All England con una valiosa tarea en el court central ante Rafael Nadal (el español triunfó en cuatro sets), Cerúndolo actuó por segunda vez en el cuadro principal de Wimbledon, séptima presentación en un Grand Slam en general. Octavofinalista en el último Abierto de Francia, el argentino pretende seguir haciendo ruido en los Grand Slams, incluso en Wimbledon, el major históricamente más espinoso para los jugadores de nuestro país. En un match en el que fue de menor a mayor, el jugador entrenado por Kevin Konfederak logró imponer su mayor jerarquía frente a un jugador de 26 años que también buscaba su primer triunfo en Wimbledon.

Pese a que le costó acomodarse en el juego, Cerúndolo no se desesperó y mantuvo el enfoque, un aspecto positivo ya que algunas veces pierde la paciencia y no lo oculta. Cuando se jugaba, apenas, el segundo game del segundo set, Borges sufrió una torcedura del pie derecho y se temió que no pudiera seguir actuando. Se dobló el tobillo al querer cambiar de dirección después de una combinación de drop y globo de Francisco y quedó dolorido sobre el césped. Fue atendido por el fisioterapeuta argentino Alejandro Resnicoff y, finalmente, pudo continuar con el score en su favor: 7-5 y 1-0. Al principio se lo observó con algunas dificultades para desplazarse, pero con el correr de los minutos se lo volvió a ver en buenas condiciones físicas.

Francisco Cerúndolo, la semana pasada en Eastbourne, donde fue campeón Agencia AFP

Cerúndolo, que entró en el top 20 por primera vez el mes pasado y se encumbra como el mejor latinoamericano del ranking, sumó 11 aces, cometió 8 doble faltas, logró el 62% de primeros servicios, ganó el 79% de puntos con el primer saque y el 47% con el segundo. Ganó el 78% de puntos en la red (14 de 18) y le quebró el saque a Borges en sólo cinco de las 22 oportunidades que tuvo (23%). Anotó 51 winners y cometió 42 errores no forzados.

Ante Lehecka, Cerúndolo buscará su victoria número 30 de la temporada, en la que registra un récord de 29-16 hasta el momento. Es su cifra más alta de partidos ganados en un mismo año.

