Wimbledon: Novak Djokovic sigue imparable, con la misma voracidad y elasticidad de toda su carrera

Advirtiendo a sus rivales que no piensa dejarles una mínima esperanza, Novak Djokovic pasó el martes a las semifinales de Wimbledon por 12ª vez, donde también estará la ucraniana Elina Svitolina, “más fuerte” que nunca tras ser madre y sufrir la guerra en su país.

El serbio, de 36 años, que busca su octavo título en el All England Club londinense y el 24º Grand Slam de su carrera, se impuso en dos horas y 48 minutos al ruso Andrey Rublev por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3. Este jueves se enfrentará con el italiano Jannik Sinner, octavo jugador de la clasificación ATP, que también venció a un ruso, Roman Safiullin (N.92), en cuatro sets.

Djokovic, actual 2° del mundo tras haber sido el tenista con más semanas acumuladas como número 1 de la historia, alcanzó ahora tantas semifinales de Grand Slam (46) como el retirado Roger Federer y no pierde un partido en la pista central de Wimbledon desde 2013: sí, aquella histórica final en la que Andy Murray quebró los 77 años sin un título británico en el All England.

Sin embargo, el serbio aseguró que no le gusta “pensar en los números” cuando está disputando un torneo y que “adora” el hecho de ser el adversario al que todos sueñan con imponerse. ”Cualquier tenista quiere estar en una posición en la que todos los demás le quieran ganar”, afirmó. ”Ellos quieren ganar, pero no va a suceder”, dijo con una carcajada, determinado a llegar a la final del domingo, donde podría encontrarse con el español Carlos Alcaraz, primera raqueta del mundo, al que venció en junio en París cuando este se vio afectado por fuertes calambres debidos a los nervios.

Djokovic, por su parte, aseguró no temer la presión. “Forma parte de lo que hacemos”, dijo, y “despierta las emociones más bellas en mí, y me motiva y me inspira para jugar mi mejor tenis”. Rublev, séptimo de la clasificación mundial, lo intentó todo para vencerlo, sin éxito. Sinner, de 21 años, ya se enfrentó al serbio en Wimbledon el año pasado, cuando cayó en los cuartos de final tras una impresionante remontada de Djokovic, después de que el joven italiano se apuntase los primeros dos sets.

De esta manera, Djokovic sumó su victoria 400 en partidos del Grand Slam, un hito que sólo alcanzaron Federer y Serena Williams. Resultó, además, el partido número 33 ganado de forma consecutiva por el serbio en el césped de Londres.

Para llegar de nuevo hasta aquí, Sinner aseguró haber “invertido mucho”, “hecho muchos sacrificios”. Y se declaró feliz de su juego contra Safiullin, al que venció por 6-4, 3-6, 6-2 y 6-2. ”Cuando perdí el segundo set, todo lo que tenía que hacer era ganar los dos siguientes”, bromeó. “No, hablando más en serio, obviamente fue difícil. Estaba un poco apagado mentalmente, que es un aspecto en el que estamos trabajando mucho, y obviamente estoy muy contento con la forma en que reaccioné”, añadió.

Rublev jugó un tenis brillante en el primer set, que habría dado cuenta de casi cualquier otro jugador. Pero no fue suficiente para impedir que Djokovic, de 36 años, alcanzara su 46ª semifinal de Grand Slam. El ruso hizo todo lo que pudo, pero el partido terminó de irse de sus manos en el final del tercer set, en el que tuvo varios break-points para igualar en el décimo game; no los pudo capitalizar y luego todo fue para el serbio.

”Algunos puntos del partido fueron muy largos y agotadores. Esos juegos al final del tercer set fueron los que decidieron el partido. Sentí un gran alivio cuando gané ese set”, destacó Djokovic. En cuanto al próximo reto que le espera, comentó: “A Sinner le gusta jugar en hierba, porque le gusta ser agresivo y tomar el control del punto. Tanto de derecha como de revés, golpea la pelota muy, muy fuerte”.

Nole está 2-0 en el historial sobre el italiano, que rompió una barrera y llega a semifinales de un Grand Slam después de perder cuatro veces en los cuartos. “Es un jugador muy completo. Ahora está por primera vez en semifinales de Wimbledon. Estoy deseando afrontar ese reto. Estoy seguro de que él va a estar muy, muy motivado para ganar. Y yo también lo estoy”, amplió Djokovic, sobre el duelo ante otro de los jugadores nacidos en el siglo XXI.

