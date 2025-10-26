Zeballos y Granollers siguen alimentando un año soñado: ahora, campeones en el ATP 500 de Basilea

Horacio Zeballos y Marcel Granollers no sólo conforman una de las parejas de dobles que más tiempo llevan jugando en el circuito (desde agosto de 2019): también están entre los más exitosos de la especialidad. El argentino y el español, de 40 y 39 años, respectivamente, continúan alimentando una temporada de ensueño, en la que se consagraron por primera vez en los Grand Slams (en Roland Garros y el US Open).

Este domingo, en Basilea, la ciudad en la que nació Roger Federer, ganaron el ATP 500 suizo al derrotar en la final al checo Adam Pavlasek y al polaco Jan Zielinski por 6-2 y 7-5, en 1h12m.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers, ganadores en Basilea: una pareja que funciona a la perfección desde el primer torneo que jugaron juntos, en Canadá 2019 instagram.com/swissindoorsbasel_official

El marplatense y el catalán, exitosos desde el primer torneo que jugaron juntos (el Masters 1000 canadiense de 2019, en Montreal, que lo ganaron), obtuvieron el decimoquinto trofeo de la pareja, el quinto del año. Sobre la superficie dura y bajo el techo del estadio St. Jakobshalle, Zeballos y Granollers ganaron el primer set con autoridad, sin embargo, tuvieron que esforzarse mucho más en el segundo parcial, sumamente equilibrado hasta el undécimo game, cuando les rompieron el saque al checo y al polaco y, de inmediato, con el servicio del español, cerraron el desafío en el Swiss Indoors Basel.

Además del premio de 154.980 euros, Zeballos y Granollers obtuvieron 500 puntos para el ranking. Pavlasek/Zielinski no habían perdido ni un set en su camino a la final de Basilea, eliminando a los cabezas de serie número 2, los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en la primera ronda. Sin embargo, en la definición, chocaron contra una pareja que tiene muy aceitados sus movimientos y estrategias. El argentino y el español, zurdo y diestro, lograron el 76% de primeros servicios, ganando el 85% de puntos con el primer saque y el 58% con el segundo, además de conseguir tres quiebres en siete intentos (Pavlasek y Zielinski no pudieron generar break points).

Ahora, los ganadores, ostentan un récord de 197 victorias y 87 derrotas como pareja (31-6 en el año) y acumulan una racha de 20-1 tras ganar Roland Garros, el US Open y las semifinales de Wimbledon. En Basilea no perdieron ningún set y se convirtieron en el segundo equipo en conseguir cinco títulos en la temporada, tras los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool, que además son los mejores preclasificados con miras al torneo de Maestros, en Turín. Con el título en Suiza, Zeballos y Granollers subieron una posición en la carrera al Masters, quedando segundos. En lo individual, Zeballos subirá dos lugares, hasta el 5°.

Zeballos se transformó en el tercer campeón argentino en dobles de Basilea, tras los éxitos de José Luis Clerc en 1981 (con el rumano Ilie Nastase) y Agustín Calleri en 2005 (con el chileno Fernando González).

Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino de la historia, campeón en Basilea instagram.com/swissindoorsbasel_official

Los campeones de Basilea seguirán su campaña en los próximos días en el Masters 1000 de París como cuartos cabezas de serie, lo que les permitirá estar exentos de la primera ronda. Luego, del 9 al 16 de noviembre, competirán en el ATP Finals. Y, por último, cada uno con su país, actuará en el Final 8 de la Copa Davis en Bolonia, del 18 al 23 de ese mismo mes.

Comesaña entró en París

Por la segunda ronda de la clasificación del Masters 1000 de París, Francisco Comesaña, 64° del ranking, venció al belga David Goffin por 6-1 y retiro, e ingresó por primera vez en el main draw del torneo francés.

Este lunes, por la primera ronda del cuadro principal, Sebastián Báez se medirá con el británico Cameron Norrie (el vencedor se enfrentará con el español Carlos Alcaraz) y Francisco Cerúndolo ante un jugador de la clasificación.