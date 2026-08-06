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Thiago Almada y su historia de amor con Antonella D’Alotta: flechazo, casamiento y convivencia
El jugador de la selección argentina está casado desde 2024 con la joven influencer; cómo empezó su historia de amor y detalles de una fiesta a puro lujo
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Thiago Almada está en boca de todos por su posible llegada a River Plate. El futbolista de la selección argentina, de 25 años, dejaría Atlético de Madrid para seguir su carrera en el país y convertirse en el nuevo refuerzo de Eduardo Coudet. De ser así, sería una de las operaciones más importantes en la historia del fútbol argentino.
De esta manera, Almada volverá al fútbol argentino tras cinco años, luego de sus 100 partidos, con 24 goles y 10 asistencias en Vélez entre 2018 y 2021. Con una gran irrupción, el club de Liniers lo vendió a Atlanta United de la MLS por 16 millones de dólares. El deportista armará ahora sus valijas y regresará a la Argentina, pero esta vez no lo hará solo. Estará acompañado de su esposa Antonella D’Alotta, también de 25 años.
Pese a la juventud de ambos, están casados desde diciembre de 2024 y ella desde entonces lo acompaña en cada paso que él da en el fútbol. Ahora, tras el Mundial, disfrutaron unas vacaciones en Ibiza, pero ya arman sus bolsos para el desembarco del volante a River Plate.
Cómo nació el amor entre Thiago Almada y Antonella
Los primeros indicios de la relación surgieron en marzo de 2024, mientras Almada jugaba en los Estados Unidos con el Atlanta United. A partir de ese momento empezaron a dedicarse románticos mensajes en las redes sociales y en julio ella lo acompañó en su presentación como nuevo jugador del Botafogo de Río de Janeiro.
El lunes 23 de diciembre de 2024 se casaron en el Alvear Icon Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a una lista de invitados que incluyó a Exequiel Palacios y Ángel Correa y al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia. Desde hace un año, y luego de vivir en Brasil y en Francia, están instalados en España.
Así fue el casamiento de Thiago Almada: campeones del mundo, Chiqui Tapia y varios invitados famosos
Antes de terminar el 2024, Thiago Almada pasó por el altar. El lunes 23 de diciembre el futbolista se casó con su novia Antonella D’Alotta en el Alvear Icon Hotel. Celebraron su unión con una mega fiesta de la que dijeron presente desde el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio ‘Chiqui’ Tapia, hasta otros dos futbolistas que se consagraron en el Mundial de Qatar de 2022. Los invitados compartieron fotos y videos en las redes sociales, y mostraron la intimidad del gran evento.
Tras ganar la Copa Libertadores con Botafogo, Thiago Almada decidió cerrar su gran año deportivo con un evento muy importante: su casamiento. Dio el sí con su novia Antonella D’Alotta en Buenos Aires.
Hubo varios nombres conocidos en la lista de invitados. Además del presidente de la AFA también estuvieron Exequiel Palacios y Ángel Correa, con quien ahora podría compartir equipo en el conjunto millonario. Correa y Almada tienen una relación muy cercana ya que ambos fueron convocados a último momento para jugar el Mundial de Qatar 2022 y volaron directo a Doha para sumarse a la concentración en reemplazo de Nicolás González y Joaquín Correa.
Asimismo, también estuvieron en el casamiento el futbolista de Racing, Santiago Sosa, quien fue compañero del campeón del mundo en Atlanta United; la influencer, Florencia Moyano, amiga de la novia; y Ailén Bechara, junto a su pareja Agustín Jiménez, quien trabaja en la agencia Star Makers y representa tanto a Almada como a Rodrigo De Paul y Ángel Correa, entre otros futbolistas.
Antes de oficializar su relación con Antonella D’Alotta, Thiago Almada estuvo en pareja con Alanis Poza, con quien vivía en los Estados Unidos. Ella viajó a Qatar a último momento junto a su familia para acompañarlo durante el Mundial. A su vez, fue uno de los campeones del mundo que terminó su relación amorosa después del Mundial, aunque en su caso no se conocieron muchos detalles al respecto.
En diciembre del año pasado, Thiago y Antonella festejaron en las redes su primer aniversario de casados. “Feliz primer aniversario amor de mi vida, por mil aniversarios más juntos, gracias por elegirnos todos los días te amo para siempre”, escribieron junto a varias fotos de la fiesta. Nico Tagliafico y Caro Calvagni fueron los primeros en contestar: “Felicidades amigos, ¡los quiero!” y “Feliz aniversario”.
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