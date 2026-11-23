Tim Payne se consagró en Paraguay: el futbolista neozelandés salió campeón este domingo con Olimpia y lo celebró a lo grande. Tras una remontada 2-1 ante Trinidense, El Decano conquistó el Clausura del fútbol paraguayo y festejó su corona número 49. Para Tim Payne, en cambio, es su primer título en el fútbol sudamericano tras llegar al equipo de Asunción en junio luego del Mundial.

Tim Payne festejó su primer campeonato con Olimpia

Payne, de 32 años, fue uno de los grandes nombres del último Mundial. No tanto por su fútbol o por su selección -Nueva Zelanda, que quedó eliminada en la fase de grupos-, sino porque pasó de ser el “futbolista menos conocido” de la Copa del Mundo a volverse viral gracias a un influencer argentino. El defensor pasó de tener menos de 5 mil seguidores a sumar hoy 4.9 millones. Y tras ese fenómeno de las redes, también se animó a dejar atrás Nueva Zelanda donde jugaba en el Wellington Phoenix para cruzar el océano y firmar con Olimpia de Paraguay.

Tim Payne salió campeón con el Olimpia de Paraguay @elclubolimpia

Nadie sabía qué esperar de Tim Payne en su llegada a Asunción y el futbolista contestó en la cancha: aunque fue suplente en el último partido, disputó 9 como titular y hasta marcó un gol en su debut. Ahora Tim tiene en su currículum su primer título en el fútbol sudamericano.

“Aprendió a decir CAMPEÓN antes que ELEFANTE... Y claro, está en el único grande del país”, escribió la cuenta de Instagram de Olimpia junto a un video del festejo del lateral derecho.

Los festejos de Tim Payne con Olimpia

Desde su llegada a Paraguay, donde se mudó con su mujer y su bebé, Payne mostró en las redes cómo se adaptó rápidamente a un país muy distinto al que él conocía: a puro chipa guazú, clases de español, una casa moderna y mucho fútbol, Tim parece haber encontrado su lugar en el mundo.

Valen Scarsini, conocido como “ElScarso” en las redes, es el influencer que logró convertirlo a Tim Payne en viral. Desde entonces se hicieron tan amigos y cercanos que estuvo también presente este domingo en la consagración del futbolista con Olimpia.

El posteo del influencer que lo hizo conocido tras la consagración de Tim Payne con Olimpia

“Tim Payne salió campeón. Es increíble como esta historia que empezó hace casi 6 meses hoy tiene un capítulo lncreible con @timpayne campeón con @elclubolimpia. Felicidades amigo, te quiero. Y gracias a ustedes por hacer todo realidad”, escribió Valen desde adentro de la cancha junto a Tim en los festejos.

Vozinha salió campeón con Colo Colo en Chile

La otra figura del Mundial fue el arquero de Cabo Verde, Vozinha. Tras su excelente desempeño deportivo en la Copa del Mundo, y para sorpresa de muchos, a los 40 años el futbolista fichó en agosto con Colo Colo de Chile.

Vozinha fue una de las grandes figuras del Mundial 2026 Instagram (@playforamichelobultra)

En su primera temporada ahí, no logró la continuidad que buscaba pero respondió cada vez que el DT lo mandó a la cancha. Incluso fue decisivo en el partido que les dio el campeonato en la liga chilena con una espectacular atajada en el minuto 97 del partido.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros, a toda la dirigencia, el staff técnico y a todos los trabajadores de Colo-Colo que me han recibido muy bien desde el primer día. Vine aquí para eso, para ganar el título. Gracias a Dios lo conseguimos y estoy muy feliz y muy contento”, dijo el arquero a TNT Sports. Y agregó: “Pienso que es culminar todo lo que he hecho durante toda mi vida, toda mi carrera y más de una vez estoy muy feliz por eso”.

Vozinha conquistó Chile en su primera temporada con Colo Colo

A su vez, cuando le consultaron si disputaría la Copa Libertadores el próximo año con Colo Colo, dejó la puerta abierta: “Hoy es día de celebrar, después hablamos del futuro”.

Pese a la alegría del título, habrá que ver qué decide Vozinha ya que desde su llegada a Chile y el furor que generó en el Mundial -pasó de no tener demasiada popularidad a lograr más de 28 millones de seguidores en Instagram-, reveló estar abrumado por la fama.

“Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”, expresó el arquero en el medio británico The Observer.