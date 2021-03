El vicepresidente de Boca fue criticado por el conductor de "Pasión por el Fútbol" Fuente: Archivo

1 de marzo de 2021 • 07:46

Este domingo en "Pasión por el Fútbol" el panel analizó el fútbol del fin de semana e hizo especial hincapié en el empate de Boca Juniors con Sarmiento (1-1). el conductor del programa, "Toti" Pasman, cargó contra el equipo dirigido de Miguel Ángel Russo y criticó además las decisiones de la gestión de Juan Román Riquelme.

"Están sobrevalorados el conocimiento y la sabiduría de Riquelme", lanzó Pasman después de opinar que "Boca juega cada vez peor" y de pronosticar que el equipo "puede perder con Claypole" el miércoles. Apenas el periodista opinó sobre el vicepresidente xeneixe, Federico "Negro" Bulos interrumpió, contradiciéndolo: "No, no, no. Te pido por favor".

"Toti" continuó con su línea argumental: "Acá se dice 'nadie sabe más que Román', por ejemplo, Federico Bulos". "Nadie sabe más que Román", insistió el relator, pero Pasman siguió criticando a Riquelme al cuestionar que fue él quien llevó a Boca a Carlos Zambrano y a Marcos Rojo cuando "los que hacen los goles son Lisandro López y Carlos Izquierdoz, que son los buenos".

Crédito: Mauro Alfieri / LA NACION

"No juega Riquelme", manifestó entonces Bulos. "Ahora, me pregunto, ¿cuánto sabe Riquelme realmente de fútbol? Gestionar ya sé que no sabe porque se le van los jugadores, tiene que jugar [Nicolás] Capaldo de cuatro. ¿El conocimiento cuánto es? Porque quiere hacer entrar a Zambrano y a Rojo y los buenos son Lisandro e Izquierdoz", añadió Pasman.

Horacio Pagani coincidió con su visión y sumó que "Boca reforzó en un lugar donde no necesitaba refuerzo". Entonces, el panel comenzó a analizar qué posiciones le faltaría cubrir al conjunto dirigido por Russo: un 9, un volante y "sacrificar a Capaldo por los dos cuatro que no tienen".

Pero Bulos volvió a ponerse en la vereda de enfrente con la justificación de que Capaldo "está jugando muy bien" y "es un jugador de selección". En su visión, al Xeneixe le falta "un revulsivo como [Nicolás] Lodeiro como [Emanuel] Reynoso, un jugador que haga jugar al equipo".

El conductor del programa de El Trece volvió a entrar en el debate y opinó: "Con estos dos partidos, Tevez en este equipo es Maradona. Es Riquelme y Maradona juntos en esta versión tan pobre de Boca". Nicolás Distasio coincidió en que Carlitos "es el salvador" del equipo, pero Pagani le asignó ese rol a Cardona porque "todos los goles los hicieron" por él.

Lisandro "Licha" López en su festejo de gol ante Sarmiento Crédito: Mauro Alfieri / LA NACION

"¿Este que mete goles de cabeza todos los partidos es el que quiere limpiar Riquelme?", lanzó "Toti" señalando el tanto del domingo de "Licha" López. Y Bulos se volvió a enojar: "No tiene nada que ver Riquelme, es el técnico. Muchachos, ¿cuando Gallardo hace un cambio, ustedes le echan la culpa a D'Onofrio?". Y cerró: "No es serio que cada partido que Boca no gana hablemos de Riquelme, viejo. ¿Qué tiene que ver Riquelme?".