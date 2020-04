Toti Pasman perdió la paciencia contra ciertas prohibiciones de la cuarentena Crédito: Instagram @totipasman

El periodista Juan Carlos "Toti" Pasman volvió a manifestarse en contra de ciertos aspectos de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional. Esta vez, con un exabrupto. En el ciclo radial que conduce dijo que la prohibición de salir a correr le parece: "Una pelotudez total".

Pasman lanzó estos comentarios anoche en el programa Fútbol 910 , de radio La Red. Dijo: "Desde el 19 de marzo venimos a laburar a la radio y no nos hemos contagiado ninguno. Quiere decir que si vos te cuidás con alcohol en gel, barbijo, controlando la temperatura y desinfectando los zapatos, vos podés venir a trabajar ".

Luego expresó su malestar por no poder practicar running . "Estoy indignado que a mí no me dejan salir a correr. Yo estoy viviendo en un barrio cerrado y no me dejan salir a correr porque supuestamente una gotita mía de transpiración tiene que caer en el asfalto, la tiene que pisar alguien con la zapatilla y meterla en su casa para contagiarse. Y primero tengo que estar contagiado. ¡tienen que chocar 10 aviones!", exageró.

Para reforzar su postura, Pasman comparó el riesgo de salir a correr con el que deben enfrentar cada día los que usan el transporte público para movilizarse: "Si yo me tomo el bondi voy con 50 personas, si subo al subte o al tren no importa que me tosan en una oreja o me toquen el culo... ¡Bárbaro el transporte público! Pero no salgas a correr en tu barrio, eh...". Luego explotó: " ¡Me parece una pelotudez total, una pelotudez total! ".

El periodista cerró el tema argumentando que: "A mí me hace bien correr, ¿por qué no puedo hacer algo que me hace bien? Con aislamiento se puede ".

Pasman también opinó sobre la situación general y la actividad laboral: "Para mí, todos los que puedan trabajar me parece bien que lo hagan porque la curva parece estar amesetada".

Finalmente se refirió a la situación que se vivió en Palermo con Sara , la jubilada de 83 años que salió a tomar sol: "Yo la banco a la señora".

El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue decretado por el Gobierno nacional el 20 de marzo. Luego se extendió hasta el 26 de abril y se espera que continúe luego de esta fecha, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.