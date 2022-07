“Tratá de decir lo que dije”: el tenso cruce entre dos periodistas por la llegada de Roncaglia a Boca

El domingo por la mañana, los hinchas de Boca Juniors amanecieron con una inesperada noticia: el regreso de Facundo Roncaglia al club xeneize. El defensor de 35 años, con pasado en la selección argentina y el fútbol europeo, vuelve a la institución donde se formó como jugador. Su último partido, paradójicamente, fue la ida de la final de la Copa Libertadores ante Corinthians. Sobre este detalle informó el periodista Augusto Cesar, de F12 (ESPN), a sus compañeros, algunos de los cuales notaron cierta inquina en la manera de expresarse por parte del cronista.

Al dar su informe, Cesar contó que Boca incorpora a un jugador “que conoce muy bien el club, diez años después de no haber jugado la final de vuelta de la Copa Libertadores”. Luego, agregó: “(Darío) Cvitanich sí la jugó y Roncaglia no. Estaba vendido a la Fiorentina en ese momento”. Desde el piso, el periodista Esteban Edul remarcó que su compañero “le pasa factura” al marcador de punta.

En ese momento, el columnista identificado con Boca salió al cruce de Edul y le dijo: “Yo no opiné del tema, tratá de decir lo que dije. No la cambies al aire. Si querés que opine, opino. Veo que no tienen memoria”. Por su lado, el periodista Martín Costa consideró que “en la información”, Augusto “también da una opinión”. De pocas pulgas, Cesar acotó: “Cuando se callen, opino”.

Facundo Roncaglia, en su período en Boca en 2012

Acto seguido, reconstruyó los eventos de junio de 2012: “Cvitanich llegó en la misma situación que Roncaglia al mismo partido. Angelici consigue un seguro, y se podía elegir o no si vos corrías con ese seguro. Cvitanitch quiso y Roncaglia no. Angelici bajó del vuelo a Roncaglia en ese momento, y Riquelme, que era el dueño del equipo, le dice a Roncaglia: ‘Vení, acompañanos igual a San Pablo’”.

“Cuentan desde el lado de Roncaglia que la historia no fue así, que el seguro llegó tarde, y que Fiorentina no lo autorizaba. Será bueno escuchar al jugador, porque la opinión y la versión de la dirigencia anterior fue otra”, agregó. Posteriormente, Edul lo acusó de hacer “un cuentito con la cronología” de los acontecimientos. “Te conté cómo fue”, le recriminó Augusto, quien, finalmente, dio su punto de vista sobre la llegada de Facundo al club de La Ribera. “En algún momento podía volver. Jamás imaginé que llegara ahora. Bah, nadie. Ni él”. Entre risas, y a modo de chicana, Edul le espetó: “Es evidente que no se la quiere jugar”.

Roncaglia, con la camiseta de la selección argentina, en la Copa América 2016 Telam

Roncaglia llega a Boca procedente del Aris de Limassol, de la liga de Chipre. En estos diez años afuera de La Boca, pasó por Valencia, Osasuna, Espanyol, Celta de Vigo, Genoa, y antes, por Estudiantes (LP). Además, integró el plantel de la selección argentina que fue subcampeón de América en 2015 y 2016, de la mano de Gerardo Martino.