Un ex Boca contó que lo invitaron a participar del Consejo de fútbol: por qué dijo que no

El panelista de Superfútbol, Cristian Traverso, reveló este jueves que declinó una invitación para participar del Consejo de fútbol de Boca Juniors, luego de escuchar las declaraciones que dio su excompañero Jorge Bermúdez al programa de TyC Sports.

Antes de dar su opinión acerca de las palabras del “Patrón”, Traverso aclaró que quería “separar las cosas”: “Después están los que te dicen que estás mal porque no te invitaron. Cuando a mí me invitan para el Consejo, yo dije que no porque conozco a los integrantes”, lanzó Traverso, sin dar mayores precisiones.

A su vez, hizo autocrítica sobre su propia manera trabajar y admitió que tiene una “mirada difícil”: “Yo no soy un tipo de llevarme bien. Cuando considero que las cosas no son justas, no son justas. Y si yo voy a estar en un lugar que me siento mal, por más que haya mucha plata, a mí no me sirve”, contó.

Hizo la América: Cristian Traverso y Martín Palermo levantaron la Copa Libertadores; Boca la recuperó después de 22 años de frustraciones

Por otra parte, Traverso argumentó que Boca “tiene la particularidad de consumirte tres, cuatro o cinco veces más que otros equipos”. “A veces, los jugadores de fútbol tienen que tener una mirada más allá. No es solamente el contrato, el 90, el 45 o el precio del dólar que te pongan. Hay un día a día que te consume”, agregó.

Asimismo, cruzó a quienes lo acusan de estar “pagado” por el expresidente de Boca, Daniel Angelici: “Lo quiero aclarar, porque a mí como jugador de Boca me duele. Yo dejé muchas cosas en el club. Me duele que quizás algún hincha de Boca diga eso. Eso es lo que llegó al club a dividir”.

Al mismo tiempo, el “Tigre” contó que “cada tanto” habla con Riquelme, vicepresidente de Boca: “No estoy peleado con Román. Él acepta mi punto de vista, yo acepto su manera de trabajar, lo que a mí no me impide que yo pueda decir cosas a favor o en contra”.

Cristian Traverso y Óscar Córdoba

En otro orden de ideas, el exdefensor de Argentinos Juniors, Puebla y Universidad de Chile, entre otros equipos, manifestó su disidencia con la manera de manejarse del Consejo de fútbol con los jugadores del plantel xeneize: “Yo soy más hincha que cualquiera, pero a veces me tengo que sacar el termo y decir: esto está mal, esto está bien. Las maneras que ellos tienen a lo mejor están mal, pero lo fueron aprendiendo”.

Además, Traverso declamó que el hecho de que él y sus excompañeros hayan ganado títulos en el club ya no tiene importancia: “Todos los que están ahí fueron ganadores, pero ya está. Nosotros no existimos más. Somos ‘0,’ porque somos del pasado. La camiseta de Boca existió mucho antes que nosotros y va a seguir existiendo. Todos ganamos y perdimos”, concluyó.

LA NACION