Un fisicoculturista sufrió una impactante lesión mientras levantaba 400 kilos

El fisicoculturista brasileño Ranieri Lopes Filho protagonizó un severo accidente en un gimnasio que derivó en la rotura del tendón del cuádriceps. Mientras grababa el ejercicio en la prensa de piernas tradicional, el hombre apuntó a levantar 400 kilos, aunque el resultado no fue cómo esperaba.

En su cuenta de Instagram, Filho mostró el momento donde una de sus piernas cedió ante la gran cantidad de peso. Ante esto se escuchó el ruido característico de cuando se quiebra un hueso y, posteriormente, el grito ensordecedor de dolor.

El momento donde una de sus piernas sufre la severa lesión

Sentado de manera inclinada, con todo el peso en sus dos piernas, el fisicoculturista recibió la rápida atención de los presentes en el gimnasio ubicado en Teresina, al norte de Brasil. Mientras iban sacando de a uno los discos de fuerza, el hombre, sumido en un intenso dolor, precisó una rápida atención médica para comenzar con una operación de reconstrucción de la zona.

El fisicoculturista registró el momento en Instagram

“Aunque cada experiencia es única, son las decisiones que tomamos las que guían el significado de nuestra existencia. Así, la vida presenta numerosos desafíos cuyas consecuencias revelan tanto el peso de las decisiones como las falsas alternativas que nos ofrecen sólo la ilusión de libertad”, relató el protagonista del video en sus redes sociales, donde incluyó el escalofriante video y otras dos imágenes acostado en la cama de un hospital.

Según se desprende de la publicación, el hecho ocurrió el pasado 24 de enero y la viralización del video se dio unos días más tarde. Tras ser operado al día siguiente, el fisicoculturista habló con el sitio G1 para dar más detalles de cómo atravesó ese alarido de dolor insoportable y, algo aún peor: el postoperatorio.

Lopes Filho recibió rápida atención médica para luego ser operado

“Fue un dolor insoportable, pero junto con él vino la frustración de saber que toda la planificación para competir en mayo se había desmoronado. El dolor posoperatorio fue incluso peor que el del accidente”, remarcó Lopes Filho, quien, a pesar de lo traumático, se encargó de sacar fotos y grabar videos de cómo continúa su larga recuperación.

La recuperación del fisicoculturista brasileño

Además del testimonio del fisicoculturista, el medio G1 se contactó con Anisio Castelo Branco, el médico que trató a Lopes Filho. En sus declaraciones desprendió que la lesión se produjo por una contracción excéntrica, la cual se produce cuando el músculo se contrae y aumenta de tamaño: “En este momento se produce una sobrecarga en el tendón, lo que puede llevar a su rotura en casos de tendinopatía crónica“.

La severa lesión trajo serios coletazos para su vida diaria: no podrá caminar hasta el próximo mes y, luego de ese tiempo, comenzará, paulatinamente, a reconstruir la zona con algunos ejercicios de fuerza. “Le daremos poca carga durante las primeras tres semanas. A partir de la tercera, podrá caminar con el soporte articular, manteniendo la rodilla extendida, y entre la sexta y la octava semana le retiraremos el soporte y le permitiremos caminar y ganar fuerza muscular”, indicó Castelo Branco, el doctor que se encargó de reconstruir el soporte que le permite flexionar la pierna al deportista.

¡Imágenes sensibles! El video del momento de la lesión

Un fisicoculturista se quebró el tendón al levantar 400 kilos con sus piernas