Los mejores memes del inicio de febrero y la llegada de San Valentín
Los internautas se tomaron con humor la llegada del día más romántico del año e inundaron las redes sociales con distintos chistes gráficos; mirá las creaciones
- 2 minutos de lectura'
Oficialmente empezó febrero, el mes del amor y la amistad, también famoso por su clima cambiante e impredecible, de donde nace el dicho “febrero loco”. Luego de lo que se sintió como un enero sin fin, usuarios acudieron a redes sociales como X para compartir sus mejores memes del arranque del segundo mes del 2026.
Febrero arranca con la mejor avalancha de memes en X
Entre quienes ya se alistan y entran en el modo romántico, preparándose para el 14 de febrero, o los que hablan de cómo este mes suele sentirse como un abrir y cerrar de ojos por ser más corto, estos son los mejores memes que dejó el inicio de febrero de 2026.
Algunos usuarios comentaron sobre su sentimiento de que febrero será un mes caótico.
Los mejores memes
Otros expresaron que una vez que acabe la temporada de la NFL no saben qué harán con sus domingos. El Super Bowl 2026 se disputará el próximo domingo 8 de febrero y se transmitirá en vivo por una señal de ESPN.
Otros expresaron un poco de tristeza porque pasarán el 14 de febrero solas o solos.
Por otro lado, hay quienes no tienen interés de ponerle demasiada atención al Día de San Valentín.
Por último, hay quienes aconsejan que no se compren regalos caros y poco prácticos para este 14 de febrero.
Por Nara Muñoz
