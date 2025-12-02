Un jugador de Barcelona pide un tiempo no determinado para recuperarse mentalmente
El defensor uruguayo Ronald Araújo solicitó a la dirigencia y al cuerpo técnico apartarse de la competencia oficial para priorizar su salud psicológica
- 4 minutos de lectura'
Ronald Araújo comunicó a la directiva y al cuerpo técnico del Barcelona su necesidad de pausar su participación en el equipo a raíz del desgaste anímico acumulado. La reciente doble amonestación que recibió ante Chelsea en Londres por la Champions League actuó como el detonante final para esta decisión, avalada por la institución pero carente de una fecha estipulada para el regreso del defensor a las convocatorias oficiales.
El pedido de Ronald Araújo
El último compromiso continental en Stamford Bridge marcó un punto de inflexión para el futbolista. Durante la caída por 3-0 en la fase inicial de la Champions League, el defensor debió abandonar el campo antes del descanso tras recibir una doble amonestación.
El árbitro Slavko Vincic le mostró la primera amarilla a los 32 minutos por un reclamo vehemente. Poco después, una infracción a destiempo sobre el español Marc Cucurella derivó en la segunda sanción disciplinaria. Esta acción dejó a sus compañeros con un hombre menos cuando el marcador ya era adverso y precipitó la goleada.
Los representantes del jugador trasladaron la petición formal a la entidad catalana tras el regreso de Inglaterra. Araújo considera necesario priorizar su bienestar psicológico ante un cuadro visible de frustración y cansancio mental.
El entrenador Hansi Flick justificó inicialmente la baja con un “virus estomacal” y rectificó la información este lunes, donde reconoció la verdadera causa: “Ahora mismo, Ronald no está preparado para jugar, no quiero decir más”, admitió el técnico alemán sobre la situación privada del central.
El respaldo institucional ante la ausencia indefinida
El presidente Joan Laporta confirmó desde Andorra el acompañamiento profesional ofrecido al capitán del equipo “Quiero animarlo y defenderlo. El club puso a su disposición todos los recursos necesarios, incluido apoyo psicológico. Se lo criticó mucho y no lo veo justo. Da todo en el campo, es nuestro capitán y ahora debe superar este momento. Es una persona muy emocional y con sentimientos".
El mandatario enfatizó la naturaleza emocional del deportista y la importancia de la unidad en los momentos adversos. “Lo pasó mal y estamos con él. Debe pasar la página porque ganamos y perdemos todos juntos”, declaró la máxima autoridad del club ante las cámaras.
En consecuencia, el defensor quedó descartado para el choque de este martes ante Atlético Madrid en el Camp Nou, correspondiente a la fecha 19 adelantada del torneo local. No existe un calendario fijado para su vuelta a los terrenos de juego.
Los antecedentes deportivos que aumentaron la presión
La afición culé cuestionó su desempeño en eliminaciones previas claves para el equipo. En la temporada 2023/2024, una expulsión suya contra Paris Saint-Germain tras una falta desesperada a Bradley Barcolá facilitó la remontada francesa en cuartos de final. Aquella noche, el equipo ganaba 1-0, pero terminó con una derrota por 4-1 tras quedar en inferioridad numérica.
El zaguero también recibió señalamientos por su labor defensiva ante Inter en la edición anterior del certamen. Las críticas apuntaron a su responsabilidad en el gol del empate agónico de Francesco Acerbi y en la anotación de Davide Frattesi durante el tiempo suplementario, donde Marcus Thuram superó su marca con facilidad. A este escenario de presión en su club se suma el presente de la selección de Uruguay bajo el mando de Marcelo Bielsa, donde el equipo tampoco encuentra el rumbo deseado.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
