Al Alavés de Coudet le dieron un penal surrealista, lo malogró, Real Sociedad se lo dio vuelta y lo eliminó de la Copa del Rey

La Copa del Rey volvió a demostrar por qué es una competencia en la que la lógica rara vez dura 90 minutos. En Mendizorroza, Real Sociedad mostró carácter, soportó golpes que parecían definitivos y terminó edificando una remontada tan inesperada como contundente: 3-2 sobre Alavés, en un partido que tuvo intensidad, resultado cambiante, errores, penales improbables y un desenlace que castigó al que no supo aprovechar su momento.

No fue una clasificación prolija ni controlada. Fue, más bien, una victoria lograda desde la incomodidad, el desorden y la convicción de un equipo que entendió que el margen de error estaba agotado. Y en una ráfaga final, la Real transformó un escenario adverso en una celebración que la clasificó a las semifinales del torneo.

El primer tiempo fue casi todo de Alavés. El equipo conducido por Eduardo Coudet asumió el rol con presión alta y un juego directo que incomodó a un rival que nunca terminó de asentarse. El local fue más intenso, ganó los duelos y encontró premio rápido: Rebbach sacó un remate seco de frente al área y venció a Remiro para abrir el marcador.

El arquero Remiro fue fundamental para la remontada de Real Sociedad ante Alavés

La reacción visitante no se hizo esperar. Mikel Oyarzabal, símbolo y referencia, apareció para empatar el partido y devolverle equilibrio a un trámite que amenazaba con desbordarse. Sin embargo, cuando parecía que la Real encontraba calma, volvió a equivocarse en su propia área. Turrientes cometió una infracción innecesaria sobre Jonny y le regaló al Alavés un penal que Toni Martínez transformó en el 2-1 antes del descanso.

Con la ventaja, el conjunto azul se fue al entretiempo con la sensación de haber hecho casi todo bien. Intensidad, agresividad controlada y una Real Sociedad dubitativa, lejos de su mejor versión.

El complemento mantuvo la misma lógica durante varios minutos. Alavés volvió a empujar, sostuvo el ritmo físico y tuvo oportunidades claras para ampliar la diferencia. Incluso dispuso de una ocasión inmejorable: una falta de Caleta-Car sobre Toni Martínez derivó en un penal que rozó lo surrealista.

En la acción, el forcejeo terminó con la camiseta del jugador del Alavés cubriéndole el rostro, una escena insólita que obligó al árbitro a revisar la jugada en el VAR. Pese a las protestas y al carácter extraordinario de la falta, el juez ratificó su decisión.

El propio Toni Martínez se hizo cargo de la ejecución, pero Remiro adivinó la intención y sostuvo a la Real Sociedad con una atajada que cambiaría el destino del partido. Ese penal fallado fue el quiebre emocional del encuentro, que pasó de un posible 3 a 1 a un doloroso 2-3 para el Alavés.

A partir de ahí, el partido giró bruscamente. La Real, hasta entonces desdibujada, encontró energía donde parecía no haberla. Y en una ráfaga transformó su fragilidad en determinación. Gonçalo Guedes apareció para empatar el partido con una definición de primera, tras una buena asistencia de Turrientes.

El golpe desorientó al Alavés y la Real olió sangre. Apenas cuatro minutos después, Orri Óskarsson encaró en un mano a mano y sacó un remate sin demasiada potencia. La fortuna hizo el resto: el balón se filtró entre las piernas de Raúl Fernández y terminó en la red. 3-2. Del desconcierto y la decepción a la felicidad y la clasificación en poco más de un suspiro.

El estadio de Mendizorroza quedó en silencio. Alavés, que había tenido el partido en sus manos, pagó caro no haberlo cerrado cuando tuvo la oportunidad. La Real Sociedad, en cambio, se llevó todo sin haber sido superior durante largos tramos, pero sí más eficaz en el momento decisivo. El desenlace ratificó algo que ya todos sabían: la Copa del Rey no perdona.