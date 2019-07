Una baja clave en las Leonas: por qué Von der Heyde renunció a los Panamericanos

Lucina Von der Heyde, despliegue en el mediocampo y gran visión de juego; una pérdida importante

Las Leonas tenían todo en orden con miras a los Juegos Panamericanos, la cita que dará un pasaje directo a Tokio 2020. Sin embargo, una jugadora que ganó peso propio en el plantel decidió dar el portazo: Lucina Von der Heyde no estará en los Juegos Panamericanos y contó los motivos a Sportia.

"Es personal, siento que hoy no estoy comprometida como tengo que estar con el equipo y conmigo misma. Siento que es una falta de respeto para las jugadoras y el cuerpo técnico que no esté al 100%", explicó desde el Cenard, donde Las Leonas terminan su preparación para Lima 2019.

"No vengo bien desde hace bastante tiempo y decidí dar un paso al costado para preservar mi salud mental y estar bien. Es una decisión difícil, pero necesaria. No es nada físico, la cabeza es fundamental y no estoy disfrutando de lo que hago", agregó.

Von der Heyde contó cómo fue el paso a paso su decisión: "El lunes vine a entrenarme y me sentía muy mal. Le dije al Chapa (Carlos Retegui) de hablar, le expresé lo que sentía en ese momento, me entendió, me dio su punto de vista y me dio ese día para que lo pensara. Lo pensé, me apoyé en mi familia y después hablé con las chicas y el cuerpo técnico. Me apoyaron, me bancaron, entendieron la situación que estoy pasando y eso me dejó un poquito más tranquila".

"La decisión es temporal, no sé si es definitiva. Espero seguir teniendo las puertas abiertas", concluyó la volante, que en Lima 2019 será reemplazada por Giselle Kañevsky, que hasta ayer aparecía como jugadora de reserva y regresó a la selección luego de una larga pausa de 8 años. Asimismo, Priscila Jardel será la jugadora alternativa junto con Cristina Cosentino.

Las Leonas partirán viajarán a Lima el 26 de julio. Allí integrarán el Grupo A y Uruguay (25°) será el primer rival, en un encuentro programado para el lunes 29 desde las 12. En la segunda fecha -miércoles 31- se medirán ante Canadá (18°) a partir de las 18. Y el viernes 2 de agosto, el oponente será Cuba (63°) desde las 16. El Grupo B estará compuesto por Chile, México, Perú y Estados Unidos.

El plantel para Lima:

Belén Succi

Silvina D'Elía

Noel Barrionuevo

Sofía Toccalino

Valentina Costa Biondi

Rosario Luchetti

Victoria Sauze

Agostina Alonso

Giselle Kañevsky

Eugenia Trinchinetti

Micaela Retegui

Carla Rebecchi

Agustina Albertario

Julieta Jankunas

Victoria Granatto

María José Granatto

Cristina Cosentino (reserva)

Priscila Jardel (reserva)