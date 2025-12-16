Video: así fue la chilena que ganó el Premio Puskas como mejor gol y que fue hecha por un argentino

La FIFA celebra la décima edición de los premios The Best 2025 este martes 16 de diciembre en Doha, Qatar. La jornada de gala incluyó la entrega anticipada de varios galardones, donde el fútbol sudamericano obtuvo una distinción significativa para Santiago Montiel, delantero de Independiente, recibió el Premio Puskas por la mejor anotación del año.

El gol de chilena que ganó como mejor gol en los Premios The Best

El gol de Montiel ocurrió durante los octavos de final del Torneo Apertura, donde Independiente se enfrentó a Independiente Rivadavia de Mendoza. Montiel ejecutó una impactante chilena desde afuera del área grande, un remate que venció al arquero Centurión. El tanto aseguró el triunfo 1-0 para el Rojo, un resultado le dio al equipo el pase a los cuartos de final.

FIFA oficializó el premio Puskas para Santiago Montiel

Un video anticipatorio de la FIFA reveló la noticia, donde el francés Arsene Wenger, exentrenador de Arsenal de Inglaterra, entre otros, anunció al ganador y mientras miraba el video del gol en una tableta, manifestó su asombro con la expresión “Wow”. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, realizó un gesto de admiración ante la jugada.

Desde la instauración del Premio Puskas en la temporada 2008/2009, Montiel se convierte en el tercer argentino en obtener el galardón. Erik Lamela ganó el premio en 2021 y Alejandro Garnacho lo consiguió en 2024.

El mensaje de agradecimiento de Montiel

En el mismo video, el futbolista argentino grabó un mensaje para la organización. Montiel expresó su gratitud a las personas que participaron en la votación. “Hola, soy Santiago Montiel. Quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a FIFA”, declaró el delantero. Montiel también manifestó su satisfacción por la distinción. “La verdad, estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio y les mando un abrazo grande a todos”.

Santiago Montiel es el tercer argentino en ganar el Premio Puskas Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Otros reconocimientos en los Premios The Best

La FIFA develó otros ganadores a lo largo de la mañana. El italiano Gianluigi Donnarumma fue elegido como mejor arquero de la temporada. El guardameta de Manchester City se impuso en la votación y superó al argentino Dibu Martínez, quien ganó el galardón en dos ocasiones anteriores, en 2022 y 2024. Donnarumma vive un gran año ya que, alzó la Champions League con PSG y conquistó el tradicional Balón de Oro a mejor arquero.

Los otros ternados para la categoría de mejor arquero fueron Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milán) y Wojciech Szczęsny (Barcelona).

Gianluigi Donnarumma fue elegido como mejor arquero de la temporada FRANCK FIFE - AFP

Hannah Hampton, futbolista de Chelsea y de la selección de Inglaterra, fue seleccionada como mejor arquera de la temporada. La futbolista conquistó la Eurocopa celebrada en Suiza con su selección este año.

El Premio Martha reconoce al mejor gol femenino. La mexicana Lizbeth Ovalle obtuvo el galardón por su excelsa definición durante un partido entre su equipo, Tigres, y Chivas. La jugada de “La Maga”, como la llaman, utilizó un recurso poco ortodoxo. Ella realizó una pirueta que quedó bautizada como “camaronsín”. La argentina Kishi Núñez es candidata por su espectacular golazo de larga distancia con la selección argentina ante Costa Rica en el Mundial Sub 20 de 2024.

Lizbeth Ovalle ganó al mejor gol femenino de la temporada Marcio José Sánchez - AP

Todos los ganadores en los Premios The Best

Mejor jugador: Ousmane Dembélé

Mejor jugadora: Aitana Bonmati

Mejor entrenador masculino: Luis Enrique

Mejor entrenador femenino: Sarina Wiegman

Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma

Mejor arquera: Hannah Hampton

Premio a la mejor hinchada: Zakho SC de Irán

Premio Fair Play: Andreas Harlass-Neuking

Premio Puskás (mejor gol del año masculino): Santiago Montiel

Premio Marta (mejor gol del año femenino): Lizbeth Ovalle

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.