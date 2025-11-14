Video: el momento en el que Cristiano Ronaldo golpeó a un jugador de Irlanda y fue expulsado
El astro portugués recibió una sanción directa tras agredir a un rival durante las eliminatorias mundialistas; la FIFA determinará la duración final del castigo en las próximas semanas
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo recibió una tarjeta roja directa el jueves durante el partido de las eliminatorias para el Mundial 2026 contra Irlanda, en Dublín. La sanción ocurrió tras una agresión a un defensor rival, acción que ahora espera una resolución disciplinaria por parte de la FIFA. La decisión del organismo rector del fútbol sobre la cantidad de partidos de suspensión se conocerá en un plazo aproximado de tres semanas.
Cómo fue la agresión de Cristiano a Dara O’Shea que terminó en expulsión
La jugada que provocó la salida del delantero tuvo lugar cerca del minuto 60 en el Estadio Aviva. En ese momento, Irlanda mantenía una sorpresiva ventaja de 2-0 en el marcador. Mientras ambos equipos esperaban la ejecución de un tiro cruzado al área, Cristiano Ronaldo giró y lanzó su codo derecho hacia la espalda del defensor irlandés Dara O’Shea.
En una primera instancia, el árbitro del encuentro mostró una tarjeta amarilla al capitán portugués. Minutos después, el juez principal revisó la acción en el monitor ubicado al costado del campo de juego. Tras la consulta con el sistema de videoarbitraje, cambió su decisión inicial y le exhibió la tarjeta roja directa.
Cuál es la sanción que podría recibir Ronaldo
La expulsión implica para Ronaldo una suspensión automática de un partido como mínimo. Por esta razón, no participará en el próximo compromiso de su selección el domingo, cuando Portugal, líder de su grupo, reciba a Armenia. Una victoria en ese encuentro clasificaría al equipo portugués al torneo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.
El reglamento disciplinario de la FIFA establece sanciones específicas para este tipo de infracciones. La normativa exige una suspensión de “al menos dos partidos por juego brusco grave” o “al menos tres partidos por conducta violenta”.
Los jueces disciplinarios del organismo deberán ahora calificar la acción del delantero para determinar la sanción final. Los partidos adicionales de suspensión, más allá del obligatorio, deben cumplirse en competiciones oficiales, como el Mundial, y no en encuentros amistosos.
El veredicto de la FIFA podría anunciarse después del cinco de diciembre, fecha del sorteo de la Copa del Mundo. El proceso para publicar la lista global de veredictos disciplinarios tarda hasta tres semanas después de cada ronda de partidos de eliminatorias.
La defensa de Roberto Martínez, técnico de Portugal
El entrenador de la selección de Portugal, Roberto Martínez, se refirió a la jugada en la conferencia de prensa posterior al partido en Dublín. “No creo que sea un codo, creo que es todo el cuerpo”, afirmó el técnico.
Martínez argumentó que la percepción de la jugada se distorsiona por la perspectiva de la cámara. “Obviamente, cuando intenta alejarse del defensor, creo que la acción parece peor de lo que realmente es”, agregó.
A pesar de su análisis, el entrenador aceptó la decisión arbitral. “Pero desde donde está la cámara parece un codo. Lo aceptamos. Podría ser una tarjeta roja, pero por las razones correctas”, declaró.
Martínez también destacó el historial disciplinario de su capitán. Se trata de la primera tarjeta roja que recibe Ronaldo en 226 partidos con su selección. “Es solo un capitán que nunca ha sido expulsado antes”, subrayó.
El técnico añadió que el delantero estaba “siendo agarrado, siendo jalado, siendo empujado” de forma constante por los defensores irlandeses. “Creo que fue un poco duro porque se preocupa por el equipo”, finalizó.
