El gol de Lautaro Martínez en Argentina vs. Angola

No le estaba resultando fácil a la selección argentina el compromiso amistoso frente a su par de Angola. El juego, por momentos, fluyó, pero no terminó de consolidarse con comodidad el estilo que se le conoce al equipo comandado por Lionel Scaloni. Parecía que el descanso se iría con una igualdad sin goles ante las pocas oportunidades de gol: a Lionel Messi le atajaron un remate de manera espectacular, además de haber mandado la pelota por arriba tras una jugada colectiva albiceleste de las mejores de los primeros 45 minutos. Sin embargo, apareció Lautaro Martínez para no perdonar.

A los 43 minutos, Giovani Lo Celso recibió por el sector derecho de la mitad de la cancha, visualizó la libertad de un Messi recostado aún más sobre ese lado (su preferido) y el 10 pensó y ejecutó rápido el pase en profundidad -con el borde exterior de su zurda- para que el Toro rematara con la diestra, de primera. Su disparo fue raso y fuerte, pasando por entre las piernas del arquero Hugo Marques.