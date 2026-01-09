Video: la brutal vuelta de campana de Jesús Calleja en el final de la jornada del Rally Dakar

El conductor español Jesús Calleja y su compañero Eduardo Blanco finalizaron este jueves su participación en el Rally Dakar 2026. Un vuelco total de su vehículo marca Santana ocurrió durante la quinta etapa del certamen desértico. El incidente tuvo lugar tras el paso por el kilómetro 271 de la jornada.

Cómo fue la brutal vuelta de campana de Jesús Calleja en el final de la jornada del Rally Dakar

Las imágenes disponibles en la red social X muestran el instante del accidente. El vehículo voló por el aire y cayó sobre el suelo arenoso. La destrucción del coche marca Santana resultó total e impidió la continuidad de los pilotos en la carrera. Calleja y Eduardo Blanco, quien ejerce como director ejecutivo en Santana Motors, abandonaron el habitáculo sin ayuda externa.

La visibilidad en el sector era nula debido a la tierra en suspensión por el paso de otros rodados x.com/eugemf7

La pareja ocupó el sitio 26 en la tabla general durante la jornada previa. Los registros cronométricos los ubicaron a 17 minutos de la punta en el kilómetro 217. El impacto ocurrió bajo condiciones de visibilidad reducida por la tierra en suspensión. Los servicios médicos revisaron a los deportistas en un centro especializado tras el rescate y los espectadores presentes en la zona del desierto socorrieron a los tripulantes de inmediato.

La violencia del golpe dejó el rodado inutilizable para el resto de la competencia. El equipo médico confirmó que ambos sujetos están fuera de peligro. La organización del evento analizó el suceso para determinar los pasos a seguir en materia de asistencia. Los pilotos españoles pierden toda posibilidad de mejora en la clasificación tras este retiro forzoso.

El piloto español Jesús Calleja ocupó el puesto 26 en la tabla general antes de su retiro

Cuáles fueron las causas del accidente

Un desnivel del suelo sin señalización causó el accidente en el kilómetro 271. El manual de ruta, conocido como roadbook, omitió la presencia de este bache peligroso. Los técnicos del certamen clasifican estos obstáculos como de peligro tres según los estándares técnicos. La alta velocidad del tramo dificultó la reacción del conductor frente al imprevisto en la pista.

El vehículo perdió contacto con la superficie y giró sobre su propio eje en una zona de recta. La estructura de seguridad protegió a los ocupantes durante los impactos sucesivos contra el terreno. La falta de avisos sobre el estado real de la pista generó críticas entre los miembros del equipo. Los responsables del trazado analizan ahora los motivos de la omisión en los documentos oficiales.

Los tripulantes del vehículo resultaron ilesos tras abandonar el habitáculo por sus propios medios x.com/eugemf7

El polvo de los competidores previos ocultó la irregularidad del camino hasta el momento del golpe. La visibilidad nula en el sector impidió la identificación del relieve irregular. El coche transitó por un sector calificado como de alto riesgo sin la advertencia correspondiente. La mecánica del accidente responde a una falla en la información provista por la organización. El terreno desértico presenta trampas que requieren una navegación precisa y datos certeros.

Calleja también reclamó cambios en el orden de salida ante la Federación Internacional del Automóvil hace pocos días. El sistema actual obliga a los pilotos veloces a transitar entre nubes de tierra generadas por máquinas lentas.

Isidre Esteve compartió este malestar y señaló la precariedad de las condiciones de carrera. El piloto catalán expresó el martes: “salen delante nuestro 40 pilotos más lentos. ¿Resultado? Todo el rato en el polvo, no veíamos la pista...Super peligroso ¿Seguridad? Ni seguridad ni leches. Aquí la seguridad no existe".

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.