Video: la fuerte reflexión de “Locomotora” Oliveras sobre la muerte en una entrevista con Alejandro Fantino

Alejandra “Locomotora” Oliveras se encuentra internada en el Hospital Cullen de Santa Fe luego de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. Con asistencia respiratoria y un estado “clínicamente estable”, la boxeadora continúa monitoreada por el equipo médico, quienes brindan un parte diario para conocer su estado de salud.

Años atrás, en 2022, la boxeadora visitó el programa Animales sueltos (América) y mantuvo una entrevista, mano a mano, con Alejandro Fantino, donde reflexionó sobre la muerte y habló de “disfrutar el presente” y no tener miedo a los problemas que puedan suscitar en la vida de las personas.

La boxeadora Locomotora Oliveras se encuentra en estado crítico Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

“¿A qué le vas a tener miedo? Si nos vamos a morir. A qué le podés tener miedo. La gente le tiene miedo a todo. Luchá. Dale para adelante. Hacé lo que sientas y quieras. Sé vos, saca la mejor versión de vos mismo que para eso venimos a este mundo. Es un regalo la vida: disfrútala, sentila, vivila, amá mucho, hace amigos, reíte. Ya va a llegar la oscuridad, el final", indicó “Locomotora” en una entrevista que se emitió en junio de 2022.

En esa misma entrevista, la boxeadora que obtuvo seis títulos mundiales puntualizó en su concepción de la vida basándose en lo que sucede aquí y ahora y no en el futuro.

“Disfruto todo. Mañana nos vamos, mirá mi papá que se fue en un sueño. Ya no está más, no le puedo hablar más. Y a mí me va a tocar también. Es que si vos no disfrutas el té que te estás tomando ahora, ¿qué sentido tiene la vida? Si no disfrutas el momento, cómo vas a pensar en el futuro, si capaz te podés morir a la noche”, lanzó con su vigoroso tenor de voz.

Locomotora Oliveras y su visión sobre la vida en una entrevista con Alejandro Fantino

Y siguió: “La gente no lo tiene presente. Disfrutá el momento. Sentí la piel de gallina cuando alguien te dice algo y te llega al corazón. La gente no valora nada y dice que la plata es lo más importante. Eso no te hace feliz. Podes tener tanta plata que en un momento no sirve para nada. La plata no te la ponen en el cajón, ni el mejor anillo, ni la mejor ropa. Todo tiene solución, menos la muerte”.

Qué dice el último parte médico de “Locomotora” Oliveras

En un nuevo informe brindado en la mañana del miércoles 23 de julio, el doctor Bruno Moroni y Néstor Carrizo, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Cullen de Santa Fe, actualizaron el estado de salud de la boxeadora, el cual consideraron “fluctuante” debido a la complejidad del caso.

“Se le realiza un control neurológico permanente y los resultados son muy fluctuantes. Todo paciente crítico como ella requiere valoraciones y las respuestas neurológicas tienen fluctuaciones. La evolución es a la estabilidad, no tuvo grandes cambios“, expresaron los profesionales en una conferencia de prensa.

Alejandra Locomotora Oliveras se encuentra internada en un hospital de Santa Fe Fabian Marelli

Por otra parte, indicaron que se evitó una “muerte encefálica” con una cirugía llamada "craniectomía descompresiva" que consistió en descomprimir el nivel cerebral con el objetivo que la presión no comprometa otras áreas neurológicas.