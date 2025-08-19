Video: qué pasó con los jugadores de Peñarol en un avión de Aerolíneas Argentinas

El plantel de Peñarol protagonizó un momento caótico en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. El hecho ocurrió en un avión que partió de desde Uruguay y tenía como destino la capital argentina. Los jugadores viajaban para disputar el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing. La aerolínea criticó el comportamiento del equipo uruguayo tras la difusión de videos donde se observa a los jugadores mientras cantan y saltan sobre los asientos.

El plantel de Peñarol en el vuelo de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas cuestionó la actitud del plantel de Peñarol debido a la difusión de videos que muestran a los jugadores mientras festejan de manera efusiva en el interior de un avión. Las imágenes muestran cánticos, saltos y golpes en los asientos, lo que generó incomodidad y preocupación.

El video de los jugadores de Peñarol en el vuelo de Aerolíneas

En las filmaciones se observa al plantel de Peñarol en el avión, mientras entonan cánticos de aliento. “Y dale alegría, alegría, a mi corazón. La Copa Libertadores es mi obsesión. Tenés que dejar el alma y el corazón, tenés que dejarlo todo por Peñarol. ¡Y ya verás! La Copa Libertadores vamos a ganar”, cantaban los jugadores y el cuerpo técnico.

Durante la celebración, varios jugadores golpeaban los asientos con sus brazos y los zarandeaban. Maximiliano Olivera, capitán del equipo, fue el más efusivo, ya que, incluso llegó a pararse sobre los asientos y saltar sobre los respaldos.

La respuesta oficial de Aerolíneas Argentinas

Tras la viralización de los videos, Aerolíneas Argentinas emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de X para expresar su malestar por el comportamiento del plantel de Peñarol.

La reacción de Aerolíneas Argentinas tras los festejos de Peñarol en el avión (Fuente: @Aerolineas_AR)

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio”, señaló la compañía para establecer un paralelismo con el cántico de los jugadores. “Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, agregaron desde Aerolíneas.

¿Qué postura adoptó Peñarol ante las críticas?

Hasta el momento, ni el club ni el capitán Maximiliano Olivera emitieron declaraciones públicas en respuesta al comunicado de Aerolíneas Argentinas. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial por parte de la institución uruguaya.

El encuentro de Racing con Peñarol

Racing Club se prepara para recibir a Peñarol en Avellaneda con la misión de revertir el resultado adverso de 1-0 obtenido en el partido de ida en Montevideo. El encuentro, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, se disputará este martes a las 21.30.

El equipo dirigido por Gustavo Costas lideró la zona D en la primera etapa del certamen continental con 13 unidades, producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota. Sin embargo, llega a la vuelta de octavos con la obligación de ganar por al menos un gol para forzar la definición por penales.

Racing y Peñarol buscan el pase a cuartos de la Copa Libertadores EITAN ABRAMOVICH - AFP

Peñarol clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como escolta de Vélez Sarsfield en el grupo H y sumó 11 puntos, la misma cantidad que el equipo argentino pero con una menor diferencia de goles (+5 contra +7). En la fase de grupos, Peñarol obtuvo tres victorias, dos empates y una derrota.

El equipo que gane la serie entre Racing y Peñarol avanzará a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Vélez Sarsfield y Fortaleza de Brasil, que empataron 0-0 en el partido de ida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.