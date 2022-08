Violencia de género en el fútbol: quién es Dalma Cortadi, la árbitra que fue atacada por el futbolista Cristian Tirone durante un partido

Dalma Cortadi decidió marcar una infracción y sancionar a dos jugadores ayer, cuando arbitraba en Adolfo Gonzales Chaves el partido entre Garmense e Independencia por la liga regional de Tres Arroyos, esa ciudad de la provincia de Buenos Aires adonde nació. De inmediato, fue agredida por Cristian Tirone, un futbolista de 34 años del plantel de De La Garma que corrió y la atacó por atrás, dándole de lleno con el puño en su cabeza, lo que la hizo caer de boca al piso.

Ella rápidamente se levantó y comenzó a caminar, en el intento de seguir con su rol de referí, mientras el 9 seguía insultándola a tal punto que tuvo que ser abordado por al menos cinco efectivos de la Policía para ser retirado de la cancha. Después, la joven de 30 años detallaría en una entrevista con el Diario Olé que pese a que se paró al instante terminó mareada y con vómitos, con un golpe en la cabeza, y con raspones y heridas en los brazos, como consecuencia de la situación de violencia de género que atravesó en medio del evento deportivo. Por lo ocurrido que -según dijo- fue la primera vez que le acontece, la derivaron a un hospital, sin riesgo de vida.

En las últimas publicaciones que compartió la joven en sus redes sociales mostró cómo avanzaba su carrera como referí del fútbol local a través de distintas postales donde se la vio sonreír dentro de la cancha. Es que además de ser un sustento económico, ella habló de esa tarea como una “vocación”.

“Sos linda por dentro y por fuera. Todo lográs trabajando y ayudando. Estoy muy orgullosa”, le escribió su abuela Nancy en una de esas imágenes, donde la misma Cortadi consignó: “Disfrutá lo simple de la vida”.

“Me río por cualquier cosa y es muy poco lo que pido para ser feliz", se autodescribe Dalma Cortadi Facebook

Además de tener pasión por el arbitraje y por los tatuajes, esta mujer de signo del zodíaco Virgo es también cantante de la banda Holocausto 2000, que se presenta en fiestas y eventos en la zona de Tres Arroyos. “Vayan aflojando esas piernas”, alentaron desde el grupo a sus seguidores en 2020, cuando preparaban el protocolo para volver a las pistas, después de que mermó la pandemia de coronavirus que los tuvo sin actividad.

En la autodescripción que realizó en su Facebook, Cortadi contó que no tiene problemas en “expresar sus sentimientos” y dijo que, para ella, lo peor que se le puede realizar a una persona es hacerla perder el tiempo. “La gente al principio suele pensar que soy tímida, pero simplemente necesito unas horas para tener un poco de confianza”, reveló la árbitra, que se identificó como “impulsiva” y “sensible”.

“Me río por cualquier cosa y es muy poco lo que pido para ser feliz, me encanta soñar despierta”, indicó y cerró: “No busco caerle bien a todo el mundo, ni que me quieran por lo que no soy. Tengo miles de defectos y, sobre todo, cosas que me hacen diferente al resto”.

El momento en que la árbitra pasa por una situación de violencia de género durante un partido de fútbol, cuando la ataca un futbolista

La situación de violencia que vivió en pleno partido, que quedó suspendido, derivó también en que su atacante fuese detenido y trasladado a una comisaría. Tirone deberá entonces enfrentar una causa por “lesiones leves”, por “infracción a la ley 11.829 de espectáculos deportivos” y por violencia de género.

Mientras, este episodio en la cancha despertó un centenar de gestos de solidaridad con la referí, que se plasmaron en las redes sociales. “Esa sonrisa, mi amor, hoy fue entristecida. Pero sé que vas a volver fuerte y sonriendo. Te amamos, mi vida, y gracias a todos por todo el apoyo que le dan a mi hija”, escribió su mamá Vanesa en Facebook.

Dalma Cortadi también canta en una banda Facebook

Quien también utilizó esa red social para publicar un emotivo posteo fue el padre de la árbitra, Alejandro. “Lamentable lo sucedido con mi hija. Siento mucha impotencia, amargura y tristeza por la situación que tuvo que enfrentar Dalma. No entiendo qué se le puedo cruzar por la cabeza a este cobarde y traicionero de pegarle a una mujer indefensa, y con mucha crueldad”, comenzó el hombre.

“Viendo el video más bronca me da. Mas allá de eso te quiero decir, cobarde, que mi hija está bien. Ella se levantó como lo hace siempre porque es una leona; pero vos, cobarde, no vas a poder levantarte más después de esto. ¿Sabés por qué? Porque la sociedad te va a castigar más de lo que vos le hiciste a Dalma. Ella mantendrá su sonrisa y vos, tu cobardía humana”, añadió el padre de la árbitra, que también compartió fotos de su hija en plena actividad laboral y otra, juntos.

La publicación del padre Facebook

Además, el acompañamiento llegó de parte de muchos de sus compañeros de terna arbitral, que le desearon una pronta recuperación y emitieron su repudio por lo que pasó. Una de sus allegadas y también colega, Mailén Vázquez, escribió: “Todos estamos con vos, amiga. Reponete que pronto te esperamos con esa alegría tan linda que te caracteriza. Tremenda compañera y persona. Los árbitros de Tres Arroyos vamos con todo, no queremos más violencia, déjennos trabajar”.

En tanto, desde Deportivo Garmense también emitieron un comunicado firmado por la Comisión Directiva y por la Subcomisión de Fútbol para referirse a la violencia de género ejercida por el jugador de su platel, en el que pidieron disculpas y se comprometieron a trabajar para “erradicar la violencia en todas sus formas”.

Hoy confirmaron, asimismo, que decidieron suspender “de por vida” a Tirone. El presidente del club, José Luis Del Río, anticipó: “La Aprevide [por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte] tomará la misma determinación”.

Por su parte, la árbitra lamentó que el dolor por los golpes le genere imposibilidad de trabajar, pero sostuvo: “Ahora debo ser fuerte. Lo importante es que se haga justicia, que cosas como estas no sucedan más”.

*La línea 144 brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país