Williams le dedicó un posteo a Franco Colapinto tras confirmarse su continuidad en Alpine para 2026

La confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para 2026 no solo consolidó su lugar en la Fórmula 1, sino que también despertó una oleada de mensajes de apoyo desde todo el mundo del automovilismo. Entre ellos, uno que llamó notoriamente la atención fue el de Williams Racing, la escudería que le abrió las puertas al joven y que decidió felicitarlo públicamente por su nuevo desafío.

A través de sus cuentas oficiales en X y en Instagram, el equipo británico publicó un mensaje con una dedicatoria directa:“Felicidades, Franco. Esperando con ansias más batallas en la pista en 2026”. El texto fue acompañado por una serie de imágenes que mostraban a Colapinto con el piloto español Carlos Sainz, quien será su rival directo la próxima temporada. El gesto fue recibido con entusiasmo por los seguidores de Colapinto, que celebraron la buena relación entre ambos equipos.

En cuestión de minutos, la publicación superó los 14 millones de ‘Me Gusta’ y fue replicada por cientos de fanáticos argentinos. Los comentarios reflejaron orgullo y gratitud hacia la escudería británica. “¡Vamos Williams! Gracias por confiar en Franco, gracias a ustedes disfrutamos de un piloto argentino”, escribió un usuario; mientras que otro agregó: “Williams sos todo lo que está bien en este mundo”. A ellos se le sumó otro que escribió un mensaje directo al director del equipo que le dio por primera vez una oportunidad en la categoría a Franco: “Gracias a ustedes que siempre, siempre, confiaron en él y le dieron las alas necesarias. Gracias tío James”.

El sentido mensaje de Williams a Franco Colapinto (Foto: Instagram @williamsracing)

El vínculo entre Colapinto y Williams se mantiene intacto desde 2023, cuando el piloto pilarense ingresó a su academia de jóvenes talentos. Su debut en Fórmula 1 llegó en 2024, tras reemplazar a Logan Sargeant durante las últimas carreras de la temporada. Bajo la dirección de James Vowles, la escudería británica apostó por él y lo acompañó en su proceso de adaptación al máximo nivel.

Tras aquella primera experiencia, Colapinto fue confirmado por Alpine para continuar su carrera deportiva en 2025, y ahora renovó su vínculo por una temporada más como piloto titular. A raíz de la buena nueva, el deportista la celebró con un mensaje lleno de entusiasmo: “Estoy muy contento, muy agradecido con todos los que me están apoyando de chiquito para que yo llegue hasta acá”.

Las reacciones en redes sociales al posteo de Williams en Instagram (Foto: Captura de pantalla de Instagram @williamseacing)

A su vez, subrayó la tranquilidad y confianza que le brinda este nombramiento de cara al futuro. “Mi primer año como piloto titular me da tranquilidad, confianza, esa fuerza que necesitaba para estar relajado, concentrado en el fin de semana y no pensando si iba a estar o no en el siguiente”, aseguró.

“El 2026 va a ser un año mucho mejor, el auto es mucho más prometedor y tiene soluciones a los problemas que estamos teniendo este año”, señaló. Además, reconoció las dificultades enfrentadas en la presente temporada, pero confía en el trabajo conjunto para superar los desafíos. “Estamos laburando mucho porque no estamos donde queremos estar, esta fue una temporada frustrante, pero ya estoy muy cómodo acá y con ganas de empezar de cero para ir sumando”, expresó.

La continuidad del piloto llega en un contexto de reconversión técnica dentro de Alpine. A partir de 2026, la escudería dejará de utilizar motores Renault para pasar a unidades de potencia Mercedes, una decisión que busca recuperar la competitividad tras varias temporadas con resultados por debajo de lo esperado.