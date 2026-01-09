Confianza digital: la apuesta de una plataforma global por el talento emprendedor argentino

En un contexto atravesado por el avance acelerado de la inteligencia artificial y los desafíos crecientes en torno a la confianza digital, World comienza a consolidarse, no solo como una plataforma que apunta a redefinir las interacciones entre humanos reales en línea, si no que además impulsa el desarrollo para emprendedores tecnológicos en la Argentina y la región. Su propuesta combina tres elementos poco frecuentes en el ecosistema: una comunidad de millones de usuarios reales, un sistema con foco en privacidad y descentralización y programas específicos de impulso a startups locales.

Sobre esta infraestructura se apoya el crecimiento de las llamadas Mini Apps, aplicaciones ligeras integradas dentro de World App, que funcionan como el principal vehículo para que desarrolladores transformen ideas en productos y servicios concretos, con llegada directa a usuarios reales y verificados.

Una Super App con audiencia incorporada

World App opera como una Super App que reúne servicios financieros, educativos, juegos con recompensas y soluciones de uso cotidiano en una única interfaz. En la Argentina, la plataforma de Mini Apps ya supera los 700.000 usuarios únicos y acumula más de 2.4 millones de aperturas, un volumen que representa una ventaja competitiva relevante para quienes desarrollan dentro de este ecosistema.

Para los emprendedores digitales, este punto de partida resulta estratégico: construir una aplicación suele implicar altos costos iniciales de adquisición de usuarios, generación de confianza y procesos de validación. World propone resolver parte de ese recorrido ofreciendo distribución, reputación y un sistema de onboarding ya establecido, lo que permite a los equipos concentrarse en el valor de su propuesta.

A esto se suma World ID, su credencial de prueba de humanidad, que busca garantizar que detrás de cada cuenta hay una persona real, sin comprometer la privacidad. En sectores como el financiero o el de servicios digitales, históricamente afectados por el fraude y la informalidad, este componente aparece como un diferencial clave.

Build LatAm: capital, talento y proyección global

El programa Build LatAm representa el brazo más visible de la estrategia de apoyo al ecosistema emprendedor. Su primera edición, realizada en Córdoba —uno de los polos tecnológicos de mayor crecimiento del país—, puso de manifiesto una apuesta por federalizar el acceso a oportunidades y acercar tecnologías globales al talento local.

La iniciativa contempla la distribución de un millón de tokens WLD entre unas 15 startups seleccionadas, en forma de capital no dilutivo, un recurso especialmente valioso para proyectos en etapas tempranas. El esquema se completa con:

Soporte técnico especializado

Talleres

Instancias de integración con World ID y Mini Apps

La posibilidad de acceder a experiencias de exposición internacional en hubs como San Francisco o Múnich.

Las alianzas con fondos de capital de riesgo como Alaya Capital y Kalei Ventures aportan una dimensión adicional: mentoría estratégica, acompañamiento en modelos de negocio y una puerta de entrada a futuras rondas de inversión. El objetivo, según destacan desde la organización, es construir un puente entre talento local, capital global y una comunidad de usuarios ya activa.

World llega para acompañar a startups argentinas que quieren escalar soluciones digitales confiables.

Mini Apps: un laboratorio de innovación

Actualmente, más de 500 Mini Apps conviven dentro de World App, abarcando verticales como créditos, pagos, educación, juegos con recompensas y comercio electrónico. En el mercado argentino ya se observan casos concretos de adopción, con aplicaciones como Credit, UNO, ORO y Lift, orientadas a facilitar el acceso a la economía digital. En el universo gaming se encuentran Mini Apps como Diamond Rush, Shooter Squad), en el laboral Freelancer y JobforHumans y en el de comercio y pagos Marketplace, PagoLineasServicios.

En el segmento financiero, por ejemplo, algunas de estas plataformas permiten otorgar préstamos de hasta 1.000 dólares utilizando la prueba de humanidad como credencial de confianza, lo que reduce riesgos de fraude y simplifica los procesos de evaluación. Para los desarrolladores, el atractivo radica en construir sobre una base técnica robusta, con kits de desarrollo y soporte específico, mientras delegan en la plataforma aspectos críticos como seguridad, verificación y distribución.

Desde la experiencia del usuario, la integración entre Super App, Mini Apps y World ID se traduce en menos fricción, mayor transparencia y un uso más eficiente de los datos personales, que permanecen bajo control de cada individuo.

Un nuevo escenario para la innovación digital

La convergencia entre una base amplia de humanos verificados, programas de incentivo como Build LatAm y un ecosistema en expansión de Mini Apps posiciona a World como un actor relevante en una nueva ola de innovación digital en la Argentina. Para los desarrolladores, el escenario abre una ventana de oportunidad: experimentar, lanzar y escalar soluciones sobre una infraestructura global, pero con fuerte anclaje local y regional.

En un momento en que la confianza se vuelve un activo central de la economía digital, la propuesta de World pone sobre la mesa un interrogante clave para el ecosistema emprendedor: cómo construir tecnología escalable sin perder de vista a las personas reales que la utilizan.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.