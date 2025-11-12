Expertos Multicloud: la compañía de tecnología que impulsa la transformación digital de las empresas

En lugar de limitarse a una sola plataforma tecnológica, el experto Multicloud optimiza los recursos, el rendimiento y la seguridad de una organización combinando e integrando lo mejor de cada proveedor de nube pública para lograr resultados eficientes y de alto impacto.

Y es el servicio que brinda Telecom para las empresas que necesitan iniciar una fuerte transformación digital. La compañía cuenta con más de 100 Expertos Multicloud certificados en distintas tecnologías, lo que le permite ofrecer un amplio portfolio de soluciones híbridas y de alta complejidad, junto con asesoramiento estratégico y soporte técnico de primer nivel.

A través de estos servicios profesionales ofrece consultoría, implementación, gestión y soporte especializado en cloud e infraestructura, con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa y potenciar los resultados económicos de sus clientes.

Entre las principales soluciones se destacan la consultoría en journey to cloud, migración de sistemas, arquitectura y configuración de topologías, FinOps, seguridad, soporte cloud mensual, respaldo de información y monitoreo de recursos en datacenters.

El objetivo de la compañía líder en tecnología es que las organizaciones puedan concentrarse en su negocio principal, delegando en Telecom la gestión y operación de su infraestructura tecnológica con la confianza de contar con un socio estratégico en innovación y eficiencia.

Entre las principales soluciones se destacan:

Migración

Optimización de costos

Continuidad de Negocio

Seguridad Integral

Innovación Digital con IA

Telecom ha fortalecido alianzas con los principales proveedores globales de tecnología, entre ellos AWS, Cisco, Dell, Denwa, Google, Huawei, IBM, Lenovo, Microsoft, Nokia y Oracle, para ofrecer un ecosistema multicloud completo, housing en datacenters world class y equipamiento de infraestructura para sucursales corporativas.

Además cuenta con su propia nube Telecom Cloud, que ofrece el control total del entorno virtual, sin la necesidad de invertir en hardware físico y que permite ajustar los recursos según las necesidades del negocio.

Los expertos certificados brindan todas las soluciones necesarias y aportan conocimiento técnico para hacer más eficientes los resultados en los negocios, generar mayores ingresos, escalabilidad y alto desempeño corporativo.

