La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el calendario completo de pagos para febrero, donde detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 1 cobraron el martes 10 de febrero si perciben los haberes mínimos. Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el lunes 23 de febrero. En cuanto a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) con su documento finalizado en 1, recibieron sus haberes el lunes 9 de febrero.

En febrero, los jubilados y pensionados reciben un aumento del 2,85% Freepik

Este mes, los jubilados percibirán un incremento del 2,85% en sus haberes, en línea con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario de $70.000, según el caso.

Anses: cuándo cobro la jubilación de febrero si mi DNI termina en 1

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: 10 de febrero.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: 23 de febrero.

Pensiones No Contributivas: 9 de febrero.

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.

Los titulares de prestaciones sociales pueden ver el esquema de pagos del mes de febrero en la página oficial de la Anses Anses

Cuánto cobran los jubilados en febrero 2026

En febrero, los haberes jubilatorios y pensiones se actualizaron con el 2,85% de aumento. A esto se suma un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Los montos actualizados para las jubilaciones y pensiones de febrero son los siguientes:

Tipo de jubilación o pensión Haberes con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $359.254,34 $70.000 $429.254,34 Jubilación máxima $2.417.441,64 - $2.417.441,64 PUAM $287.403,47 $70.000 $357.403,47 PNC (Invalidez/Vejez) $251.478,04 $70.000 $321.478,04

Cómo se distribuye el bono previsional en febrero 2026

El bono extraordinario de $70.000 se acredita de forma directa y automática junto con los haberes mensuales de los beneficiarios. Su principal objetivo es asistir a quienes cobran la jubilación mínima o se encuentran dentro de las categorías de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para el caso de aquellos beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional. Esta asignación está diseñada para asegurar que el monto total a cobrar, que incluye el haber previsional y el bono complementario, no supere el tope de $429.254,34. Esta medida busca establecer un piso de ingresos garantizado para los jubilados y pensionados con menores prestaciones.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026

‎Las fechas de pago de las jubilaciones y pensiones en febrero 2026 Anses

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.