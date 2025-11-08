Ante inversores, Caputo se comprometió a acumular reservas y deslizó que podría considerar ajustar la banda en 1,5%

El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a acumular reservas y recomprar bonos, durante una reunión ante banqueros en medio de su gira en Estados Unidos, según informó el medio especializado Bloomberg.

Además, la agencia reveló, según dos fuentes consultadas, que Caputo mencionó que podría considerar ajustar la banda cambiaria en 1,5% -ahora está en 1%- de acuerdo a cómo marchen la inflación y la demanda de pesos.

En un artículo titulado Caputo le dice a banqueros que la Argentina va a aumentar las reservas y a recomprar bonos, en Bloomberg aseguraron que este plan del Gobierno se hará mientras el peso se mantenga dentro de su rango de flotación.

“Durante una reunión con cerca de 40 inversores, en una sede del JP Morgan Chase & Co. el viernes, Caputo declaró que el presidente Javier Milei no tiene la intención de liberalizar el tipo de cambio de la moneda argentina, sino que lo mantendrá dentro de la banda establecida”, planteó ese medio. Esta postura fue reiterada en múltiples oportunidades por el mandatario y los funcionarios de su administración, tanto antes como después de las elecciones.

“De todas formas, Caputo dijo que podría considerar un ajuste de la banda a 1,5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos”, afirmó Bloomberg. Esa sí es una novedad, porque desde el Gobierno no lo habían mencionado.

Hasta el momento, los cambios en la banda se mantienen en 1% hacia el techo y hacia el piso.

Javier Milei y Luis Caputo con miembros del JP Morgan, durante un evento en la Argentina Presidencia de la Nación

En el mismo artículo, Bloomberg indicó que Caputo se prepara para dar a conocer el plan completo dentro de 30 días. Ese programa incluiría, siempre según la agencia, el periodo de tiempo para la acumulación de reservas, la recompra de deuda y el bono de deuda para educación anunciado por el actual canciller Pablo Quirno cuando era secretario de Finanzas, que se articulará a través del JP Morgan.

Asimismo, ese medio aseguró que Caputo buscará adquirir dólares incluso cuando el peso fluctúe dentro de las bandas para engrosar las reservas del Banco Central. También, que tiene intenciones de recomprar bonos globales con vencimientos en 2029 y 2030, a través de una fuente de financiamiento más barata. Sin embargo, no dio mayores detalles por un acuerdo de confidencialidad que firmaron los funcionarios libertarios con Estados Unidos.

La nota aclara que ni JP Morgan ni el Ministerio de Economía respondieron sobre estos trascendidos.

Tal como contó LA NACION, Caputo asistió solo al encuentro, que tuvo un formato mixto con una presentación al comienzo y, a continuación, consultas de los inversores.