“Argentina Week”: EE.UU. destacó el “potencial” de la Argentina y las reformas del Gobierno para atraer inversiones

NUEVA YORK.- Uno de los objetivos del Gobierno en su apuesta con la organización de la “Argentina Week” en esta ciudad -además de la captación de inversiones- era reforzar el alineamiento con la administración de Donald Trump, su principal socio internacional, con la participación de funcionarios.

En ese sentido, Jacob Helberg, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado norteamericano, destacó en un diálogo con el viceministro de Economía, José Luis Daza, el “potencial” de la Argentina y el programa de reformas de la administración de Javier Milei.

Luis Caputo, Alec Oxenford y José Luis Daza, en la Argentina Week. Guillermo Idiart

“La Argentina, en el hemisferio occidental, tiene mucho potencial porque está más cerca de casa. Tiene muchas afinidades culturales con Estados Unidos, y también cuenta con una enorme cantidad de recursos. Así que, como deja claro la Estrategia de Seguridad Nacional, nuestra administración está decidida a hacer del hemisferio occidental y de la Argentina sus socios“, dijo Helberg, que remarcó que Washington busca “identificar socios que estén alineados” con sus “valores, ideas e intereses”.

La nueva postura de la Casa Blanca para América Latina quedó marcada en la presentación del Pentágono de la Estrategia de Seguridad Nacional para 2026, en la que resaltó que “tras años de abandono” la restauración del dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental será utilizado para proteger a Estados Unidos y su ”acceso a territorios estratégicos en toda la región“.

Daza le preguntó a Helberg qué es lo que la Argentina puede hacer para “avanzar” en esta relación entre Estados Unidos y Argentina, dado que el país está ante un proceso de cambio, por ejemplo, en cuanto a la explotación de recursos energéticos.

“En la administración Trump somos grandes creyentes de que nuestra mejor herramienta y arma económica es el sector privado, y, para usarla, los gobiernos pueden intentar desarrollar la diplomacia económica, implementando programas internos, financiando o creando incentivos al sector privado para llevar a cabo proyectos”, dijo Helberg, que hizo hincapié en cómo la política comercial de Trump cambió la forma de invertir en Estados Unidos.

“Digo esto porque creo que el gobierno de Milei ha abordado su mandato de la manera correcta, que es crear un entorno macroeconómico que haga que la inversión privada valga la pena en la Argentina", añadió, ante un auditorio entre los que estaban los embajadores Peter Lamelas y Alec Oxenford.

“Lo mejor que puede hacer el gobierno argentino es crear incentivos para que la gente invierta en la Argentina, que sean mucho más impactantes que hacer un tercer o cuarto programa de gobierno. Y ahora que el mercado ha tenido la oportunidad de ver realmente los frutos de las políticas económicas de Milei, creo que es justo decir que el mercado confía muchísimo en que las políticas del Gobierno han logrado reducir la inflación y están abriendo un capítulo totalmente nuevo en la historia económica de la Argentina“, sostuvo.

“Así que estamos muy ilusionados de colaborar con ustedes para hablar básicamente de construir el futuro con seguridad, pero también aprovechando la oportunidad”, señaló el funcionario del Departamento de Estado.

Milei aprovechó su gira en Estados Unidos para reforzar su alianza incondicional con Trump, en plena convulsión global por la guerra en Medio Oriente. Antes de llegar a Nueva York, el Presidente participó el sábado pasado de una cumbre regional para mandatarios aliados de la Casa Blanca convocada por Trump en Miami.