Asignaciones Familiares de la Anses: cuáles son los topes de noviembre para recibir una prestación

El organismo previsional difunde la cartilla del penúltimo mes del año con los nuevos límites de ingresos individuales y del grupo familiar; qué valores rigen este mes

Los nuevos registros individuales y familiares para recibir una prestación de Anses
Como sucede la inicio de cada mes, los titulares de las asignaciones familiares cuentan en noviembre con nuevos topes individuales y de grupo familiar para recibir una prestación de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

En noviembre rigen nuevos límites para acceder a una prestación
En el penúltimo mes del año, el organismo previsional informa mediante su cartilla mensual de prestaciones que si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto superior a $2.453.609, se excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar.

En tanto, si se toma como referencia el tope máximo de ingresos del grupo familiar, en noviembre la cifra se ubica en los $4.907.218.

Cuáles son los topes de noviembre para recibir una prestación de la Anses

Cómo sucede cada mes, la Anses difunde la cartilla oficial con el detalle exacto de los límites establecidos para recibir alguna de las herramientas de ayuda estatal:

  • Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar $4.907.218
  • Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $2.453.609
Los montos individuales y familiares para acceder a una prestación social de Anses
Cómo quedan las Asignaciones Familiares en noviembre de 2025

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851
  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

  • IGF hasta $926.676: $194.873
  • IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860
  • IGF desde $1.359.061,01: $87.007

Cónyuge

  • IGF hasta $4.907.218: $14.519

Maternidad

  • Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763
  • Adopción hasta $4.907.218: $417.116
  • Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459

Prenatal

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851
  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
