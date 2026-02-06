Cuándo empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires
El gobierno de Axel Kicillof formalizó el cronograma oficial con el objetivo de cumplir los 190 días de actividad y determinó las fechas del receso invernal
- 5 minutos de lectura'
La administración de la provincia de Buenos Aires oficializó la hoja de ruta educativa para el calendario escolar 2026 tras la aprobación unánime del Consejo General de Cultura y Educación a fines de diciembre. Las autoridades definieron los plazos para el retorno a las aulas, los períodos de descanso y la conclusión de la actividad pedagógica con la meta de asegurar la escolaridad plena en el distrito con mayor matrícula del país.
¿Cuándo comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires?
El esquema oficial marca el 2 de marzo como la jornada de apertura para la mayoría de los niveles y modalidades. Esta fecha rige para la educación primaria, la educación secundaria, las escuelas técnicas y las agrarias. La medida alcanza también a las secundarias especializadas en arte, los centros de educación especial y la modalidad de jóvenes y adultos. Buenos Aires integra el grupo de jurisdicciones que inician sus actividades en el tercer mes del año tras el análisis del calendario de feriados nacionales.
Los plazos diferenciados para la formación superior
El cronograma presenta fechas específicas para modalidades puntuales dentro del sistema educativo bonaerense. La educación de formación profesional pondrá en marcha sus motores el 9 de marzo. El nivel superior cuenta con un esquema distinto. La formación docente inicial, así como las tecnicaturas y la formación artística superior, comenzarán el ciclo lectivo el 16 de marzo. Estas distinciones responden a las dinámicas propias de la educación terciaria.
El cronograma de vacaciones y cierre del ciclo
El plan anual contempla los momentos de pausa y la conclusión del año académico. Las vacaciones de invierno transcurrirán entre el 20 y el 31 de julio. Se trata del receso habitual de dos semanas ubicado en el séptimo mes del año. La finalización de las clases ocurrirá el 22 de diciembre para gran parte de los niveles de enseñanza. Los ministros de las 24 jurisdicciones ratificaron el compromiso de los 190 días de clase efectivos durante la asamblea del Consejo Federal de Educación.
La agenda educativa en el resto del país
El Ministerio de Capital Humano difundió el listado completo para permitir la organización familiar en todo el territorio nacional. A continuación, el detalle del inicio de clases en cada jurisdicción según el cronograma oficial:
Buenos Aires: inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio
CABA: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio
Catamarca: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Chaco: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio
Chubut: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Córdoba: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
Corrientes: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Entre Ríos: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
Formosa: inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Jujuy: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
La Pampa: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
La Rioja: inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Mendoza: inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
Misiones: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Neuquén: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Río Negro: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Salta: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
San Juan: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
San Luis: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
Santa Cruz: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Santa Fe: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio
Santiago del Estero: inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio
Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Tucumán: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
"No cobramos el sueldo". Paro de colectivos: qué líneas no funcionan y hasta cuándo hoy, viernes 6 de febrero
Un vuelo de 60 minutos. Cuál es la ruta aérea de la Argentina elegida como la más turbulenta del mundo
"Signo directo". Calor en aumento: el dato que puede revelarnos la orina y que debemos atender cuanto antes en verano
- 1
Cierre temporal: las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno estarán clausuradas este sábado
- 2
María Julia Oliván denunció un episodio de discriminación contra su hijo: “Un nene con autismo no es una amenaza”
- 3
La hostería que resistió el avance del incendio en el Parque Nacional Los Alerces
- 4
Hallaron una meduda gigante del tamaño de un micro escolar en el Mar Argentino