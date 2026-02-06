Cuándo empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires

La administración de la provincia de Buenos Aires oficializó la hoja de ruta educativa para el calendario escolar 2026 tras la aprobación unánime del Consejo General de Cultura y Educación a fines de diciembre. Las autoridades definieron los plazos para el retorno a las aulas, los períodos de descanso y la conclusión de la actividad pedagógica con la meta de asegurar la escolaridad plena en el distrito con mayor matrícula del país.

¿Cuándo comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires?

El esquema oficial marca el 2 de marzo como la jornada de apertura para la mayoría de los niveles y modalidades. Esta fecha rige para la educación primaria, la educación secundaria, las escuelas técnicas y las agrarias. La medida alcanza también a las secundarias especializadas en arte, los centros de educación especial y la modalidad de jóvenes y adultos. Buenos Aires integra el grupo de jurisdicciones que inician sus actividades en el tercer mes del año tras el análisis del calendario de feriados nacionales.

Los plazos diferenciados para la formación superior

El cronograma presenta fechas específicas para modalidades puntuales dentro del sistema educativo bonaerense. La educación de formación profesional pondrá en marcha sus motores el 9 de marzo. El nivel superior cuenta con un esquema distinto. La formación docente inicial, así como las tecnicaturas y la formación artística superior, comenzarán el ciclo lectivo el 16 de marzo. Estas distinciones responden a las dinámicas propias de la educación terciaria.

El cronograma de vacaciones y cierre del ciclo

El plan anual contempla los momentos de pausa y la conclusión del año académico. Las vacaciones de invierno transcurrirán entre el 20 y el 31 de julio. Se trata del receso habitual de dos semanas ubicado en el séptimo mes del año. La finalización de las clases ocurrirá el 22 de diciembre para gran parte de los niveles de enseñanza. Los ministros de las 24 jurisdicciones ratificaron el compromiso de los 190 días de clase efectivos durante la asamblea del Consejo Federal de Educación.

La agenda educativa en el resto del país

El Ministerio de Capital Humano difundió el listado completo para permitir la organización familiar en todo el territorio nacional. A continuación, el detalle del inicio de clases en cada jurisdicción según el cronograma oficial:

Buenos Aires: inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

CABA: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

Catamarca: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Chaco: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

Chubut: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Córdoba: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Corrientes: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Formosa: inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Jujuy: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

La Pampa: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

La Rioja: inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Mendoza: inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Misiones: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Neuquén: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Río Negro: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Salta: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

San Juan: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

San Luis: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Santa Fe: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Tucumán: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

