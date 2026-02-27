Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este viernes 27 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formaliza este viernes 27 de febrero las transferencias en las cuentas bancarias de los titulares. La jornada resulta central para quienes perciben jubilaciones de la Anses, ya que el depósito contempla la actualización mensual.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy, viernes 27 de febrero

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones que superan la mínima 8 y 9 Haber mayor a $359.254,34 con tope de $2.417.441,64

Además de estos grupos, el organismo también realiza los pagos correspondientes para los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con documentos terminados en 6 y 7 también disponen de sus fondos en esta fecha. Los titulares de las Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) mantienen la posibilidad de cobro para todas las terminaciones de documento. Este plazo rige desde el 10 de febrero y se extiende hasta el 12 de marzo.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas transcurren bajo una modalidad similar. Los beneficiarios de este programa retiran sus haberes sin importar la cifra final del documento. El periodo de pago para este sector inició el nueve de febrero y finaliza el 12 de marzo.

Cómo obtener la Clave de la Seguridad Social

El acceso a los trámites digitales requiere una Clave de Seguridad Social activa. Los interesados gestionan este código desde el portal Mi Anses con un procedimiento directo. Los pasos para la obtención de la clave son:

Ingresar en el sitio oficial de la Anses

Dirigirse al apartado Mi Anses

Seleccionar la opción “Creá tu clave”

Aceptar las políticas de seguridad

Ingresar el número de CUIL y el número de trámite de DNI

Responder las preguntas de datos personales

Elegir una clave de entre ocho y 12 caracteres con al menos un número

Confirmar la clave elegida

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios de programas sociales verifican sus datos de pago a través de los canales oficiales. El sistema permite conocer con exactitud el día y la sucursal asignada para el retiro de los fondos. El proceso de consulta sigue este orden:

Ingresar a la página web de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

El sistema muestra la información sobre el lugar y el periodo de cobro. El reporte detalla desde el primer día de disponibilidad hasta la fecha límite para percibir la asistencia.

Cómo cambiar el lugar de cobro de una prestación de la Anses

Los titulares de jubilaciones, pensiones o asignaciones poseen el derecho a modificar la entidad de pago. La elección incluye bancos habilitados o sucursales de Correo Argentino en zonas rurales. El trámite exige el cumplimiento previo del primer cobro en la entidad original.

La solicitud de modificación se realiza por tres vías posibles: internet, la línea telefónica 130 o de forma presencial con turno. Para la gestión digital se requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Los pasos en la plataforma son:

Entrar a la sección “Cobros” dentro de Mi Anses

dentro de Mi Anses Seleccionar la opción “Cambiar lugar de cobro”

Completar el formulario con los datos del nuevo destino de los fondos

El organismo procesa la solicitud y actualiza la información para los periodos siguientes. Esta flexibilidad permite a los beneficiarios adaptar el cobro a su comodidad geográfica o preferencia bancaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.