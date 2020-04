Benito Fernández: "Me fundí en 2001, pero este año a mi empresa la voy a salvar"

"Yo a mi empresa la voy a salvar. Me fundí en el 2001, me fui a vivir a Barcelona y la salvé", dijo Benito Fernández.

El diseñador Benifo Fernández habló con Comunidad de Negocios, el programa de LN+ en la que contó cómo lleva su empresa textil en este contexto que enfrenta el mundo por la pandemia por coronavirus. En diálogo con José del Río, el empresario destacó que "no está muy contento" con la forma en la que se llevan algunos temas económicos y considera que las pymes están siendo castigadas.

"Yo a mi empresa la voy a salvar. Me fundí en el 2001, me fui a vivir a Barcelona y la salvé. No puedo comparar el 2001 con esto porque esto tiene que ver con muerte y con muchas cosas más trágicas, pero mi empresa y todo mi equipo está trabajando a full para salir bien parados dentro de lo que podamos", dijo Fernández.

El diseñador aclaró que si bien el término pyme engloba a empresas pequeñas "con proyectos inviables", las pymes son todos: "Las verdulerías, las farmacias, las peluquerías que manejan la economía en un país. Hay pymes más chicas otras más grandes y las pymes son las que dan las fuentes de trabajo", señaló.

El diseñador, además, considera que tanto el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta, dos funcionarios cuya imagen ha crecido bastante desde que surgió el brote por coronavirus en el país, deben ocuparse de solucionar la liquidez de los bancos para que ese dinero pueda llegar a la gente y a las pymes. "El Presidente dijo que se sacaban los ajustes a los bancos para que tuvieran más liquidez de plata y que tienen miles y miles de millones de pesos, pero no está llegando esa plata", subrayó.

Uno de los sectores que está siendo más golpeado es el textil, por no encontrarse dentro de las actividades consideradas como esenciales. Sin embargo, algunos de los emprendedores y empresarios debieron reinventar su negocio y volcar gran parte de su logística de venta a las plataformas online. "Yo puedo vender por internet, hay gente que no puede hacerlo. Con esto no quiero victimizarme porque sé que hay gente que está diez veces peor que nosotros", manifestó.

Benito es una marca registrada que vende indumentaria al por mayor y para consumidores particulares. Según contó el empresario, trabaja con 33 multimarcas en el país y opera dos locales en Capital.

"Hay prejuicios con las pymes de la moda, donde se dice: 'Ay, ustedes tienen plata, ustedes facturan'. Venimos de años de la peor crisis en esta industria textil, como éstos últimos dos. Nosotros generamos muchas fuentes de trabajo, que es lo que necesita un país", acotó.

Consultado sobre la cadena de pagos, afirmó que en realidad no está tan rota como se dice. "Los cheques se están pagando. No creemos pánico en esto porque no está tan rota y en general pasa lo mismo. Yo necesito tener buena relación con mis proveedores. Si yo digo que me deja que me rebote los cheques, les rebota a todos. Entonces, cómo hago la colección de verano. A los que yo les vendo al por mayor, si no pagan un cheque, dos o tres a quién le van a comprar la ropa para vender en el verano en sus multimarcas. Si hubiese un apoyo sería más fácil", aseveró.

"(Las pymes) son lo que tenemos que ajustar y relajar. Es un diálogo y no hay diálogo. Hablamos en la televisión del sexo virtual y no hablamos de esto. En el conurbano tengo amigos que no pueden sacar préstamos, que están muy complicados. No me banco más escuchar boludeces que hablemos del sexo virtual si la vicepresidenta no se puso la mascarilla en la reunión, me parece que no va por ahí" , concluyó el diseñador.