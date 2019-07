Big Data, ¿el nuevo petróleo?

Entrevista a Walter Sosa Escudero 08:13

El economista y autor del libro "Big data. breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas", Walter Sosa Escudero, habló de la revolución que suponen los macrodatos y los métodos y algoritmos que permiten hacer cosas con ellos.

"Big data significa un montón de datos que tienen que ver con el interactuar de cosas que están interconectadas. Son un montón de datos que no tienen un orden, una sistematización. Una analogía posible es con el petróleo, pero la verdadera revolución no es simplemente de los datos sino de los métodos, los algoritmos y también de la habilidad de hacerles las preguntas correctas porque sino los datos te dicen lo que tenés ganas de escuchar", explicó en el programa "Comunidad de Negocios", que se emite por LN+.

Consultado acerca del "super poder" de los algoritmos, describió que hacen rápido e inteligentemente algo que a uno le cuesta mucho como, por ejemplo, ordenar un cajón. "Uno tendría que pensar una forma y, en cambio, el algoritmo va probando con todos los ordenes posibles y eventualmente tiene una forma de decir ´ah, este es el que más me gusta´. Entonces, los algoritmos tienen que ver con acciones largas que se pueden partir en cosas chiquititas y eso para estudiar datos es una herramienta poderosísima", señaló.

En este sentido, dijo que la predicción de hábitos de consumo que hacen plataformas como Spotify o Netflix es uno de los principales usos de este tipo de tecnologías de big data, aprendizaje automático e inteligencia artificial. "Tiene que ver con encontrar ese tipo de patrones, con hacer esas predicciones. Predicciones en el sentido de ´a mí me parece que a vos te gustaría esto´ y el éxito está en cuando vos ves una cosa que a vos no te habría nacido naturalmente ver, pero cuando la ves te gusta", afirmó.

Sin embargo, dijo que "el minuto a minuto de la vida, que es lo que plantea el big data, es beneficioso en algunas situaciones y en otras perjudicial porque lo que hace es meter ruido".

"Hay ciertas cosas que requieren de una frecuencia. El análisis financiero, el monitoreo del humor social, etc., pero hay cosas que se mueven mas lento, como el estudio de la pobreza y la desigualdad, que son las cosas a las que yo me dedico y que requieren cierta paciencia. Justamente me parece que es un trabajo no algorítimico. El nuestro como analistas de decir: ´de esto se puede sacar tal cosa y no volverse loco´", concluyó.