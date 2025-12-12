Bonos, cedears y ON: las recomendaciones de los analistas para invertir el aguinaldo

El último mes del año significa también un ingreso extra para los empleados en relación de dependencia: antes del 18 de diciembre, las empresas deberán pagar el aguinaldo. Aunque parte de ese dinero suele irse en compras de fin de año y pago de deudas, el mercado de capitales argentino también ofrece alternativas para invertir según cada perfil de riesgo y hacer rendir los pesos.

Pasada la incertidumbre electoral de octubre, lo que provocó meses de “volatilidad extrema”, los analistas remarcan que la macroeconomía llega a diciembre más ordenada. Las tasas de interés en pesos se normalizan y los dólares atraviesan unas semanas de mayor calma. Mientras tanto, en el plano internacional, el ciclo de baja de tasas debilita el dólar global y favorece el flujo hacia mercados emergentes. “Esto es viento de cola para exportadores de materias primas como la Argentina y Brasil”, dijo Juan Ignacio Bialet, gerente de finanzas personales del Grupo SBS.

Renta fija en dólares

Para quienes buscan escapar de la volatilidad sin resignar rentabilidad en dólares, la deuda corporativa de empresas argentinas se consolida como la opción predilecta, ya que el inversor sabe de antemano cuánto pagará y en qué plazos. Desde Cocos Capital destacan las Obligaciones Negociables (ON) de firmas energéticas como Tecpetrol y Pampa Energía, emisores con “métricas financieras robustas” y acceso al dólar.

En la misma línea, Bialet recomendó posicionarse en un fondo común de inversión que se enfoque en una cartera de obligaciones negociables, como el SBS Latam Renta Fija. La misma ofrece alta exposición a renta corporativa en dólares de las principales compañías del país, con un sesgo hacia el sector de energía y gas. “Al estar exento de Ganancias, la relación riesgo-retorno ajustado por impuestos resulta atractiva en comparación con inversiones de renta fija internacional”, explicó.

Otra posibilidad para los inversores que buscan diversificar su cartera y tener previsibilidad es el Global 2035 (GD35), de acuerdo con los analistas de Invertir Online (IOL). En este caso, se trata de un bono de la curva soberana argentina, con “buenas perspectivas” en un contexto de baja del riesgo país. “Ofrece un rendimiento anual del 10% y un potencial interesante ante la continuidad de las mejoras económicas argentinas. Ideal para perfiles más agresivos que buscan potenciar su retorno en dólares”, sumaron.

Invertir en empresas del exterior

Los argentinos pueden comprar acciones que operan en Estados Unidos, sin tener que abrir una cuenta en el exterior ni tampoco tener los dólares en mano. Los certificados de depósito argentinos, más conocidos como cedears, ganaron popularidad en los últimos años porque permiten esquivar el riesgo argentino y, aunque se compre en pesos, siguen los vaivenes del dólar contado con liquidación (CCL).

Para Bialet, una cartera equilibrada es tener 40% de obligaciones negociables, pero también un 20% de cedears de Google (GOOGL), un 20% de la fintech brasileña Nubank (NU) y otro 20% del cedear de la petrolera argentina Vista Energy (VIST).

En cambio, desde Cocos Capital recomendaron distintos cedears, dependiendo del perfil de riesgo del inversor. Para aquellos más conservadores, eligieron Coca-Cola (KO), por su flujo de caja previsible incluso en recesiones. Mientras que para los ahorristas moderados armaron una cartera de cedears defensivos conformada por un 5% de United Health (UNH); 5% de Coca-Cola (KO); y 5% de Berkshire Hathaway (BRKB). “Es un mix equilibrado entre salud, consumo básico y value global. Aporta estabilidad, baja volatilidad y compensa el riesgo local”, agregaron.

Por último, para los perfiles más agresivos y dispuestos a tomar más riesgos en pos de mayores ganancias, desde Cocos asignaron un 35% de la cartera a cedears. Esta lista incluye un 15% de Berkshire Hathaway, el holding que es administrado por Warren Buffett; un 5% de Meta Platforms (META); un 5% de Spotify (SPOT); un 5% de Nubank; un 5% del ETF del sector salud (XLV).

Desde IOL también mencionaron Meta y Vista Energy, pero además optaron por otras alternativas para diversificar el portafolio. Por ejemplo, el ETF de países emergentes (EEM), un índice que replica el movimiento de más de 1000 compañías de gran y mediana capitalización en China, Taiwán, India, Corea del Sur y Brasil.

Por último, recomendaron el S&P500 (SPY), el principal índice estadounidense que engloba a las 500 empresas más importantes del país. “Es una alternativa obligatoria en el portafolio de todo inversor. Al invertir en este cedear, se adquiere una porción de las empresas más grandes del mundo, lo que permite diversificar la cartera de forma eficiente”, cerraron.