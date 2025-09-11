Calendario Anses: cuándo cobro la AUH de septiembre si mi DNI termina en 4
El organismo previsional distribuye la Asignación Universal por Hijo del noveno mes del año y este viernes 12 de septiembre cobran los beneficiarios que tienen el documento terminado en 4
- 4 minutos de lectura'
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen el DNI terminado en 4 reciben sus haberes el viernes 12 de septiembre, según lo establecido por el calendario de pagos del noveno mes de 2025. Esto se debe a que la entrega de todas las prestaciones sociales, habitualmente, se hace a lo largo del mes según el documento de los beneficiarios.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.
En septiembre, las prestaciones sociales de la Anses, incluida la AUH, experimentan un aumento del 1,90%. Esta suba se aplica en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 1,9%. Para este tipo de ajustes mensuales se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, lo que arroja el valor exacto actualizado de cada beneficio.
De cuánto es la AUH en septiembre 2025
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
- Asignación Universal por Hijo: $92.065,27.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $299.790,04.
- Asignación por Embarazo: $92.065,27.
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Cuándo cobro la AUH en septiembre
El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en septiembre de 2025 es el siguiente, según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Para saber dónde y cuándo tienen el próximo cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la página web de la Anses, completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL y hacer clic en el botón “Consulta”. De esa forma, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro.
Cómo presentar la Libreta AUH 2025
La Anses informó que los titulares de la AUH ya pueden presentar la Libreta AUH de 2025, a través de un procedimiento sencillo en el sitio oficial del organismo.
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección Hijos, seleccionar Libreta AUH, consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
- Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
- Reingresar a Mi Anses, seleccionar la opción Hijos, buscar el apartado Libreta AUH y Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
Otras noticias de Anses
- 1
Marcos Galperin cuestionó la retención de Ingresos Brutos a billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires
- 2
Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan
- 3
Disputa con un gremio: en pleno conflicto, la fábrica de cosechadoras Vassalli sorprendió con un cierre
- 4
“La sensación es de bronca”: los delincuentes entraron a un campo y dieron un duro golpe