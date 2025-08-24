Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 25 al 29 de agosto

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a agosto 2025, según está establecido en el calendario de pagos.

La Anses culmina esta semana con el pago de las prestaciones del mes

En la cuarta semana completa del mes se abonan las jubilaciones y pensiones superiores, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y la Prestación por Desempleo.

En el octavo mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,62%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A lo largo del mes, ya fueron abonadas las jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), entre otras.

El calendario de la Anses en la semana del 25 al 29 de julio

Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 9: 25 de agosto

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Esta semana culmina el pago de la AUE Anses

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)