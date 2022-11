Calendario de AUH, de la Anses: quiénes cobran este viernes 18 de noviembre

escuchar

Una de las prestaciones sociales que abona la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) es la Asignación Universal por Hijo (AUH), destinada a la madre, padre o titular que viva con menores de 18 años que cumplan con los requisitos. Esta ayuda es una de las de mayor alcance, ya que su cobertura llega a 4,3 millones de niñas, niños y adolescentes.

Este mes, se incluye el incremento más reciente, que es de un 15,53 por ciento. Esto se debe a que la AUH está alcanzada por la actualización del índice de movilidad previsional. Esta particularidad implica que, trimestralmente, haya un aumento de la prestación, por lo tanto, en diciembre habrá nuevamente una suba del 15,62 por ciento. Así, el mes próximo la AUH llegará a $9795.

El mes próximo la AUH llegará a $9795 Shutterstock - Archivo

La Anses distribuye el pago de la AUH a partir de la segunda semana del mes, siguiendo el cronograma mensual que figura en su sitio oficial, y que fue diagramado considerando los días feriados en los que no habrá atención de las dependencias públicas.

Quiénes cobran este viernes 18 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8

Si todavía no es su turno o aún no se le abona la prestación, puede consultar el calendario de Anses de noviembre.

Qué es la AUH

La Asignación Universal por Hijo tiene como finalidad dar sostén a las familias para que los niños en edad escolar sigan asistiendo a clases y se realicen los controles de salud correspondientes.

Es una prestación que lleva 13 años y que alcanza a más de 4,3 millones de niñas, niños y adolescentes. Los titulares de la asignación deben presentar, todos los años, el formulario de Libreta completo en Anses, ya que es el mecanismo que sirve para garantizar que se cumpla con la asistencia escolar, el calendario obligatorio de vacunación y los controles médicos.

Para recibir la AUH es necesario cumplir con una serie de requisitos Archivo

La AUH, que es percibida por 2,5 millones de familias y se trata de hogares que, en promedio, tienen menos de 2 niños, es compatible con otras asignaciones como el Programa Alimentar para niños de hasta 14 años, con el Programa Mil Días, para madres en etapa de gestación y niñas y niños de hasta tres años, y con las Becas Progresar para jóvenes de 16 y 17 años que deseen terminar sus estudios.

Quién puede recibir la AUH

La AUH está destinada a la madre, padre o titular que viva con los niños o adolescentes menores de 18 años que esté en alguna de las siguientes situaciones:

Desocupada/o

Trabajadora o trabajador no registrado o sin aportes

Trabajadora o trabajador de casas particulares

Monotributista social

Cómo presentar la Libreta AUH

Libreta de Asignación Universal - Fuente: YouTube

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar la Libreta completa en las oficinas del organismo, sin turno previo. El trámite permite acreditar la condición de alumno regular y los controles de salud de los niños y adolescentes que la perciben, además del cobro del 20 por ciento acumulado del año anterior.

Pasos para presentar la Libreta AUH

Descargar el formulario Libreta (PS.1.47) desde el apartado Mi Anses, con la Clave de la Seguridad Social.

el formulario Libreta (PS.1.47) desde el apartado Mi Anses, con la Clave de la Seguridad Social. Imprimirlo o retirarlo en la oficina de Anses más cercana al domicilio.

o retirarlo en la oficina de Anses más cercana al domicilio. Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado.

al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado. Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar.

Qué beneficios de Anses requieren de la Libreta de Asignación Universal

La Libreta de Asignación Universal es requerida para las siguientes prestaciones de Anses:

Asignación Universal por Hijo

Asignación Familiar por Hijo

Ayuda Escolar Anual

Y podría ser solicitada en otros trámites vinculados a niñez, educación y familia

Dentro de la categoría “hijos”, se encuentra la prestación “Pensión no contributiva para madre de 7 hijos”. En este caso, el beneficio no es complementario ni acumulativo con los de la AUH o la Asignación Familiar por Hijo, y quien cobra el monto de contención es la madre, por lo que la libreta no es requerida en este caso.

En otras prestaciones, como las becas Progresar, correspondiente al pilar de educación, tampoco es necesario extender la Libreta de Asignación Universal. Esta categoría incluye la educación obligatoria (nivel primario y secundario), educación superior (carreras universitarias y terciarias) y formación profesional (cursos avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica).

LA NACION